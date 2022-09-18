نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «فرصة مثالية!».. موعد مباراة الفيصلي والساحل دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيصلي والساحل ، تختتم مساء اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2023/2022 ، وضمن لقاءات اليوم الثالث والأخير، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، مواجهة قوية من العيار الثقيل، تجمع فريقا الساحل والفيصلي ، واللذين يجمعهما الطموح في تحقيق انتصار رابع هذا الموسم للعنابي، مقابل فوز هو الثاني للساحليين في موسمه الثالث على التوالي ببطولة دوري يلو السعودي للمحترفين .

قبل كل شيء ، سنتناول خلال التغطية التالية كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الفيصلي والساحل والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى 2023 ، وكذلك تاريخ مواجهات الفيصلي والساحل .

مباراة الفيصلي والساحل

مواجهة جديدة إذن ضمن لقاءات اليوم الختامي عن الجولة الخامسة في Saudi League 1st Division 2023 .

حيثما يلتقي ناديا الساحل والفيصلي ، في مباراة يسعى طرفيها إلى الفوز والنقاط الثلاث.

والتي ستغير ملامح بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، بلا شك.

فالعنابي يمتلك فرصة مثالية، لاقتناص الصدارة، شريطة فوزه بأكثر من صافي (3) أهداف.

خاصةً بعد سقوط الأخدود “المتصدر” أمام مضيفه الجبلين، أمس السبت.

والتي مثلت واحدة من المفاجآت المبكرة للموسم الـ47 من الدوري السعودي الدرجة الأولى.

في المقابل، قد يقترب الضيوف حال الفوز من المربع الذهبي.

المؤهل إلى الدوري السعودي الممتاز (دوري روشن للمحترفين) في الموسم المقبل.

عمومًا نستعرض أولًا جدول ترتيب Yelo League 2023 Saudi قبيل خوض آخر مباريات الأسبوع الخامس :

هذا، وتقام في اليوم الختامي عن الجولة الخامسة من دوري يلو أيضًا، 3 مواجهات أخرى.

حيثما يستضيف الشعلة منافسه نادي القيصومة ، قبل دقائق من مواجهة الفيصلي أمام الساحل.

كما يلعب العربي مع جدة ، وتختتم مباريات الأسبوع بمواجهة القادسية ضد هجر.

نادي الفيصلي

مع أصحاب الديار ، نادي الفيصلي السعودي ، نستهل تغطيتنا للحدث الأبرز في دوري الدرجة الأولى السعودي اليوم.

حيثما يسعى العنابي لمصالحة جماهيره، عقب خسارته في الجولة الماضية من أمام أبناء نجران “الأخدود”.

بالتالي خسر معها فرصة اعتلاء الصدارة مبكرًا.

غير أن بمقدور Al Faisaly FC تصحيح المسار، واقتناص الصدارة كما أسلفنا في مواجهة الليلة.

عمومًا يحتل الفيصلي في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

وذلك برصيد 9 نقاط وصافي (3) أهداف.

وخلال 4 لقاءات خاضها هذا الموسم، تمكن من تحقيق 3 انتصارات أمام أندية الرياض (2-1) والجبلين (3-1)، وأخيرًا هجر بهدف نظيف.

ولكن سقط كما أسلفنا أمام مضيفه الأخدود في الجولة الماضية بنتيجة (1-2).

ويعتبر عنابي سدير “الفيصلي” هو الفريق السعودي الوحيد، الذي يخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2023/2022 .

بوصفه بطلًا لـ كأس خادم الحرمين الشريفين عن الموسم قبل الماضي.

وهو يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي.

والذي نجح بالمناسبة، ومع مشاركته الأولى، في اعتلاء صدارة مجموعة الخامسة من المنافسة.

إذ تنتظر الفريق مواجهة قوية وحاسمة أمام فولاد خوزستان الإيراني ، في دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

وذلك في مطلع شهر فبراير من العام الجديد 2023.

نادي الساحل

في المقابل، يواصل نادي الساحل السعودي ، مشواره الجيد نسبيًا على مستوى مشاركته الثالثة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

حيثما يحتل Al-Sahel Club حاليًا المرتبة الـ12 في جدول الترتيب.

بعد أن تمكن من حصد 5 نقاط وصافي (-1) هدف.

إثر تمكنه من تحقيق انتصار وحيد على العين (2-1).

كما تعادل إيجابيًا وبنتيجة واحدة (1-1) مع ناديي الجبلين والشعلة (في الجولة الماضية).

بينما خسر من مضيفه العربي في الأسبوع الثالث بنتيجة (0-2).

تاريخ مواجهات الفيصلي والساحل

تاريخيًا، وعن مواجهات Al Faisaly vs Al-Sahel في الدوري السعودي ، فلم نرصد في “ثقفني” أي لقاءات سابقة بين الجانبين.

إذ يشارك الساحل للمرة الثالثة “تواليًا” في تاريخه – كما أسلفنا – في دوري الدرجة الأولى السعودي .

وبالمناسبة، ففي المشاركتين السابقتين، اكتفى الفريق القادمة من المنطقة الشرقية بالمركز الـ13 في النسختين الماضيتين من البطولة.

بينما تعد تلك هي المشاركة الأولى (الثامنة تاريخيًا) للفيصلي في دوري الدرجة الأولى.

وذلك منذ آخر مشاركة في موسم 2009/2010 .

قبل أن يخوض بعدها 12 موسمًا متتاليًا في الدوري السعودي الممتاز (دوري المحترفين).

موعد مباراة الفيصلي والساحل والقنوات الناقلة

أخيرًا ، وبشأن موعد المواجهة الأبرز في اليوم الختامي عن الجولة الخامسة بدوري يلو، فستقام مساء الأحد، في تمام السادسة وخمس وثلاثون دقيقة ( 6:35 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة ( 5:35 م ) بتوقيت مصر، الثالثة وخمس وثلاثون دقيقة ( 3:35 م ) بتوقيت غرينتش.

من جهة أخرى ، وحول حكم مباراة الفيصلي والساحل ، فقد أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) المهمة إلى الحكم السعودي عبدالرحمن السلطان.

سوف تقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث المباراة، وذلك من خلال قناة KSA Sports 1 HD .

وعن معلق مباراة الفيصلي والساحل ، فلم تعلن القناة السعودية الناقلة للحدث بعد عن معلق المواجهة.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة عن موعد مباراة الساحل والفيصلي والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات الساحل والفيصلي .