نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مواجهة الحسم».. موعد مباراة السعودية والصين تصفيات كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والصين ، تختتم مساء غدٍ الأحد 17 سبتمبر 2022، مباريات المرحلة الأولى من تصفيات كأس آسيا لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة لعام 2023 ، والمقرر إقامتها في الثلث الأول من العام المقبل في باكستان، ولحساب مواجهات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى (مجموعة البلد المنظم)، يستضيف ملعب ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) في مدينة الخبر السعودية، مواجهة قوية وهامة، تجمع منتخبا الصين والسعودية ، والحاسمة للمتأهل رفقة المنتخب الأوزبكي مستضيف البطولة، والمتصدر حاليًا للمجموعة.

قبل كل شيء ، سنتناول خلال السطور القادمة كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في تصفيات كأس آسيا للشباب 2023 ، وأيضًا تاريخ مشاركات الجانبين في البطولة، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية والصين .

مباراة السعودية والصين

مواجهة جديدة هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة لعام 2023.

حيثما يلتقي منتخبا الصين والسعودية ، واللذين تشهد مواجهاتهما ندية وإثارة كبيرة.

لاسيما على مستوى الكبار في مختلف المنافسات.

وفي AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023™ Qualifiers يخوض المنتخبان صدامًا مباشرة على المركز الثاني “الحاسم للتأهل” بالمجموعة الأولى.

خاصًة مع عدم احتساب نقاط ونتائج المنتخب الأوزبكي، متصدر المجموعة.

كما ابتعد منتخبا ميانمار وجزر المالديف عن المنافسة تمامًا، بعد تذيلهما الترتيب بلا رصيد من النقاط.

عمومًا سنستعرض أولًا ترتيب المجموعة الأولى قبل انطلاق مواجهات الجولة الخامسة:

وهذا جدول ترتيب المنتخبات الـ15 التي سبق لها التتويج بلقب بطولة كأس آسيا للشباب قبل النسخة الـ41:

نشير إلى أن نظام التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب ينص على تأهل المنتخبات من أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر.

إضافة إلى أفضل 5 منتخبات من الحاصلين على المركز الخامس، كي تنضم إلى المنتخب الأوزبكي مستضيف البطولة.

لتكمل بذلك المنتخبات الـ16 المشاركة في النسخة الجديدة من كأس آسيا للشباب 2023 .

المنتخب السعودي

نستهل تغطيتنا مع المنتخب السعودي للشباب تحت 20 سنة ، والذي يقدم مستويات متميزة.

دفعته لاحتلال وصافة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط وصافي (15) هدفًا.

ليكون ثالث أفضل المنتخبات تسجيلًا للأهداف في التصفيات الآسيوية.

بعد منتخبي اليابان والأردن ، متصدري المجموعتين الثالثة والرابعة على الترتيب.

وخلال مشوار التصفيات، تمكن Saudi Arabia national under-20 football team من تحقيق انتصارين على منتخبي جزر المالديف ثم ميانمار (5-0).

قبل أن يخسر من المنتخب الأوزبكي “القوي” في لقاء مثير (1-2).

تاريخيًا، يمتلك منتخب السعودي تحت 20 سنة، لقبين في كأس آسيا للشباب.

حيثما توج بلقب نسخة عام 1986 التي أقيمت في بلاد الحرمين، بعد الفوز على البحرين في النهائي (2-0).

كما فاز بلقب عام 1992 في الإمارات، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية في النهائي (2-0) أيضًا.

المنتخب الصيني

من ناحية أخرى ، يدخل المنتخب الصيني للشباب تحت 20 سنة، مواجهة الأحد، وليس أمامه إلا الفوز.

خصوصًا إن كان يرغب في اقتناص وصافة المجموعة، المحسوم صدارتها كما أسلفنا للأوزبكيين.

في الوقت الحالي ، يحتل China national under-20 football team المرتبة الثالثة بالمجموعة.

إذ حقق على غرار السعوديين، الفوز أمام منتخبي ميانمار (3-1) وجزر المالديف (5-0).

قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها في مواجهته ضد أوزبكستان (1-2).

على الصعيد التاريخي ، المرتبة العاشرة في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس آسيا للشباب ، بلقب وحيد.

بعد أن توج بلقب نسخة 1985 التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت من دور واحد (دور المجموعات).

حيثما احتل صدارة ترتيب المجموعة التي ضمت المنتخبات الأربع السعودية ثم الإمارات وأخيرًا تايلاند على الترتيب.

تاريخ مواجهات السعودية والصين

على صعيد المواجهات بين Saudi Arabia vs China في فئة الشباب، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني”، التقى الجانبين في 4 مباريات من قبل.

جميعهم في كأس آسيا للشباب.

بصفة عامة ، حققت السعودية الفوز في مباراتين، فيما انتصرت الصين في لقاء وحيد.

بينما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة واحدة.

من جهة أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات السعودية أمام الصين ، أحرز الأخضر 8 أهداف، بينما سجل التنين الصيني 6 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز الصقور بنتيجة (4-1).

وذلك خلال مواجهة دور ربع النهائي بين الفريقين في نسخة 2002.

والتي أقيمت في قطر، وتوج بها منتخب كوريا الجنوبية بعد الفوز في النهائي على الجارة اليابان (1-0).

مثلت الرباعية، الفوز الأكبر لـ السعودية ضد الصين في تاريخ لقاءات الجانبين.

بينما كان أكبر انتصار حققته الصين ضد السعودية بنتيجة (3-1).

وهو ما جاء في لقاء الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من بطولة أمم آسيا 2010.

والتي استضافتها الصين، وفاز المنتخب الكوري الشمالي بلقبها، بعد تغلبه على أستراليا في النهائي (3-2).

كانت آخر مواجهة بين السعودية والصين ، قد انتهت بفوز الصقور بنتيجة (1-0).

وذلك خلال مواجهة دور المجموعات عن كأس آسيا 2018.

والتي استضافتها إندونيسيا، وتوج المنتخب السعودي بها عقب الفوز على كوريا الجنوبية في النهائي (2-1).

موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة

أخيرًا ، وحول موعد المواجهة المرتقبة للصقور في تصفيات كأس آسيا للشباب 2023 ، فستقام مساء الأحد، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش، الثانية من صباح يوم الإثنين ( 2:00 ص ) بتوقيت الصين.

من ناحية أخرى ، وعن حكم مباراة السعودية والصين ، فلم يفصح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ( AFC ) بعد عن طاقم تحكيم اللقاء.

سوف تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أو القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث المواجهة، وذلك عبر قناة SSC1 HD أو KSA Sports 1 HD على الأرجح.

وبشأن معلق مباراة السعودية والصين ، فلم تفصح أيًا من القنوات الناقلة بعد عن طاقم التعليق على المواجهة المرتقبة.

الخاتمة

في الختام ، قدمنا لكم في التغطية السابقة، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الصين والسعودية والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة لعام 2023 ، علاوة على تاريخ مشاركات وإنجازات الجانبين في البطولة، وأخيرًا تاريخ مواجهات الصين والسعودية .