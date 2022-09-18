نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ديربي مدريد” أتلتيكو مدريد ضد الريال Atletico VS Real Madrid في الدوري الإسباني اليوم الاحد 18/9/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينافس أتلتيكو مدريد ضد الريال في ديربي ناري، ويحل فريق ريال مدريد ضيفاً على أتليتكو في مباراة نارية اليوم في التاسعة مساءاً، وتقام على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني في الديربي المرتقب، والذي يتصدر فيه فريق الريال برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق أتليتكو برصيد 10 نقاط في المركز السابع.

أتلتيكو مدريد ضد الريال Atletico VS Real Madrid

وتنطلق صافرة بدء مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، وتبث أحداث المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS 1 HD، مع متابعة الاستديو التحليلي عبر القناة لتحليل أحداث المباراة التنافسية بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإسباني في الديربي الناري.

وفي سياق المنافسات النارية أتلتيكو مدريد ضد الريال، يبحث فريق ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، عن تحقيق الفوز الساحق على أتليتكو وذلك لانتزاع الثلاثة نقاط وبقاءه على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويمر فريق الريال بعدة سلاسل من الانتصارات المتتالية على الجانبين المحلي والأوروبي لهذا الموسم 2022-2023، وهو مايعطيه دفعة قوية ضمن مبارايته في الديربي اليوم، وحصل النادي الملكي ريال مدريد على العلامة الكاملة 15 نقطة من خلال 5 جولات منذ انطلاق منافسات دوري الإسباني لهذا الموسم، وأحرز خلالها الفريق 15 هدفاً، واستقبل مرماه 5 أهداف.

كما فاز فريق الريال في أولى مبارياته بالدوري ببطولة أبطال أوروبا على سيلتك الأسكتلندي ولا يبزيج في منافسات الجولة الأولى والثانية من دور مجموعات المسابقة القارية، ليتصدر الفريق المجموعة السادس برصيد 6 نقاط، ويغيب عن الفريق، النجم الفرنسي كريم بنزيما وذلك لإصابته في العضلة النصف وترية ووجود حمل زائد في عضلات الفخذ، وفي هذا السياق يخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف من أجل التعافي منها بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز الذي أصيب في عضلة الفخذ اليمنى.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد ضد الريال لاستغلال عاملين مهمين في صالح وهما الأرض والجمهور، وذلك من أجل ايقاف قطار الريال المتوهج على المستويين المحلي والأوروبي لهذا الموسم، والجدير بالذكر أن المدير الفني لأتلتيكو، دييجو سيميوني، يتطلع لتحقيق النصر المعنوى على الريال في مباراة اليوم، وذلك من أجل الحصول على الموقع الذهبي في جدول ترتيب الليجا، وهذا بعد التراجع المؤسف للمركز السابه عقب خوض 5 مباريات في المسابقة.

مقسمة ما بين 3 انتصارات وهزيمة وتعادل وحيد له، بينما بدأ فريق أتلتيكو مشواره التنافسي في بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه على الفريق البرتغالي بورتو بنتيجة 2-1 بالجولة الأولى من دور المجموعات، ثم وقعت عليه الهزيمة أمام ليفركوزن في ألمانيا 0-2 بالجوالة الثانية.