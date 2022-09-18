انت الان تتابع خبر حسين السيد مارسيلو جناح المصرى يحتفل بعيد ميلاده الـ"31" اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتفل حسين السيد الشهير بـ”مارسيلو”، الظهير الأيسر للمصرى البورسعيدى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ31، لاسيما أنه من مواليد 18 سبتمبر 1991 بمدينة الفكرية التابعة لمركز أبو قرقاص فى المنيا، ويعمل والده مدربا عاما بنادى ناصر الفكرية، بدأ حسين السيد مسيرته الكروية فى صفوف نادى ناصر الفكرية قبل أن ينتقل لصفوف الناشئين بالنادى الأهلى وتم تصعيده للفريق الأول، ولكن لم يستمر طويلا لينتقل لنادى مصر المقاصة عام 2012 وشارك فى 21 مباراة وسجل هدفين ثم عاد للقلعة الحمراء فى موسم 2014، وشارك مع الأهلى بصفة مستمرة ويتلقى استدعاء من منتخب مصر وشارك فى ثلاث مباريات دولية.



شبه الكثيرون حسين السيد بالبرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق ومنتخب السامبا بسبب تشابه المراكز وقصة الشعر بينه وبين نجم الريال.



حصل حسين السيد مع الأهلى على بطولة الدورى 4 مرات، ثم خاض تجربة احترافية مع الاتفاق السعودى لمدة موسم ونصف، وعاد للمارد الأحمر وتلقى عرضاً من الإسماعيلى، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار مع القلعة الحمراء قبل أن يخرج للإعارة لصفوف الصفاقسى التونسى لمدة 6 أشهر ثم عاد للأهلى الذى قرر بيعه للطلائع فى ظل غيابه عن المشاركة مع المارد الأحمر، وخرج مارسيلو من الطلائع للعب في الإسماعيلى معاراً لمدة 6 شهور ثم عاد للطلائع مرة أخرى قبل أن ينتقل لبيراميدز وأخيراً للمصرى البورسعيدى.



وفى وقت سابق، كشف حسين السيد كواليس انتقاله لقطاع ناشئين القلعة الحمراء، من دورى المدارس، ومساهمة بدر رجب مدرب قطاع الناشئين السابق للأهلى فى اتمام تلك الصفقة.



وقال مارسيلو، إن دورى المدارس كان يحدث به تصفيات وتم اختيارى مع 13 لاعبا من أجل السفر إلى لندن، ومشاهدة عدد من الأندية هناك، واللاعبون الصغار كانوا يجمعون النجيلة من نادى مانشستر يونايتد من شدة سعادتهم بهذه الزيارة.



وأكد حسين السيد، أنه بعد العودة من تلك الرحلة تجمعنا وكان هناك مندوبون من عدد من الأندية يرغبون فى ضمنا لقطاعات الناشئين، وقمنا بكتابة رغباتنا فى ورقة لتسليمها للجنة المختصة لتحديد وجهتنا، وحينها مر بدر رجب بجوارى وقال لى اكتب الأهلى.



وأضاف اللاعب أنه استجاب لطلب بدر رجب وقام بكتابة الأهلى فى ورقة رغبته، وبعدها انضم لقطاع الناشئين مقابل 5 آلاف جنيه وعدد من الكرات، لافتًا إلى أن أول راتب حصل عليه كان 60 جنيها.



وأشار حسين السيد إلى أن والده لم يكن ينتمى للأهلى، ورغم ذلك وافق على انتقاله للقلعة الحمراء، وأن لقب “مارسيلو” أطلقه عليه أحد الصحفيين خلال تواجده فى الأهلى.