نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتوحة ومجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا، أصبحت عملية البحث عن تردد تلك القنوات هو المتصدر في محركات البحث جوجل منذ ساعات، وذلك لمحاولة الوصول إلي اخبار مؤكدة حول إمكانية متابعة المباراة القوية بين الزمالك وبطل التشاد في دوري ابطال افريقيا، والتي تمثل اول خطوات فريق نادي الزمالك المصري في بداية المشوار الافريقي 2022، وذلك ضمن منافسات ال64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2022/2023، وبالفعل سوف تنقل المباراة من خلال قنوات مجانية مفتوحة سوف تجد ترددها هنا في هذا التقرير المتاح للمتابعين الكرام في جميع الدول العربية من موقع ثقفني.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبطل التشاد في دوري أبطال أفريقيا اليوم الاحد 18 سبتمبر، ويشهد هذا اللقاء القوي ستاد أحمدو أهيدجو

هذا يمكنكم متابعة المباراة بالفعل عبر شاشة القناة دون أي رسوم أو مصروفات للاشتراك بها، ويتساءل البعض عن مواعيد مباراة الزمالك وإليكت سبورت ويمكنكم التعرف عليها من تلك القائمة

04:00 الساعة الرابعة بتوقيت المغرب/ تونس/ الجزائر.

05:00 الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة/مصر/ الاردن/ السودان/ جنوب افريقيا.

06:00 الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة/ قطر.

07:00 الساعة السابعة بتوقيت دولة الإمارات/ أبوظبي.

تردد قناة أون تايم سبورت

قم بضبط الجهاز على القمر الصناعى نايل سات

التردد : 11861.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 6/5.

الاستقطاب : راسى.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد : 10853.

معامل الترميز : 2750.

معامل تصحيح الخطا : 6/5.

لاستقطاب : أفقى.

تفاصيل حول مباراة الزمالك وبطل التشاد في دوري ابطال افريقيا

تقام مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت على ملعب أحمدو اهيدجو فى الكاميرون لعدم جاهزية الملاعب فى تشاد لعدم اعتمادها من قبل الاتحاد الافريقى، حيث يعد ملعب احمدو اهيدجو المتواجد فى العاصمة ياوندى الكاميرونية من اكبر واعظم الملاعب فى الكاميرون حيث يستوعب 38 الف متفرج، حيث لعب منتخبنا الوطنى مبارتين على هذا الملعب الاولى مع منتخب السودان فى دور المجموعات والثانية امام المنتخب المغربى فى ربع نهائى البطولة، اما عن حكام المباراة فإنه من المقرر أن يدير لقاء الزمالك وإليكت سبورت طاقم تحكيم كونغولى بقيادة الحكم الاول بيرى جان ومعاونه سام سمرويل.