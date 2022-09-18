نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت سبورت اليوم الأحد 18/9/2022 في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت، وذلك في مباراة عودة الزمالك للمنافسة الافريقية من جديد، ومن أجل السعي للحصول على على لقب بطولة افريقية يغيب لقبها عن الزمالك منذ فترة بعيدة، حيث يفتتح الزمالك مبارياته أمام اليكت سبورت في أولى مبارياته في أدغال أفريقيا، حيث رفض المدير الفني لنادي الزمالك، جيسوالدو فيريرا، حصول الفريق على أي راحة عقب خسارته أمام نادي الهلال السعودي في مباراة السوبر المصري السعودية في ملعب قطر، والتي انتهت بخسارة نادي الزمالك بركلات الترجيح.

مباراة الزمالك واليكت سبورت في دوري أبطال أفريقيا

وتستعد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت، بتجهيز الاستديوهات التحليلية وكافة أساليب العرض والبث لنقل مشاهدة ممتعة بجودة عالية للجمهور، ويستعد الزمالك للمحطة الأولى للحصول على لقب أفريقي حيث اتجه إلى الكاميرون من أجل اسعاد جماهير القلعة البيضاء، حيث يرى جماهير الفريق بعد استطاعته أن يحافظ على لقب الدوري المصري الممتاز للعام الثاني على التوالي، وفوزه ببطولة كأس مصر على حساب النادي الأهلي، ينتظر الجميع ويترقب حصول الزمالك على لقب أفريقي بعد غياب كبير، والمشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت اليوم

ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت اليوم الأحد 18 سبتمبر على ملاعب الكاميرون، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وتقام المباراة في اطار دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023، وذلك خلال الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة هي :