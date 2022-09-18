انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد.. لكل عشاق الكرة والقنوات الناقلة لهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في جميع الملاعب التي تنتشر بجميع أنحاء العالم، وسوف تقام اليوم الكثير من المباريات الهامة، وبشكل خاص في الدوريات الأوربية الـ 5 الكبرى.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلةويستضيف في الجولة الـ 8 من الدوري الإنجليزي برينتفورد نظيره أرسنال في ديربي لندني، وسوف يلتقي إيفرتون مع وست هام، وأما عن الجولة السادسة من الدوري الإسباني الذي يقابل ريال مدريد ضد نظيره أتليتكو في صراع الديربي، ويستضيف ريال نظير إشبيلية.