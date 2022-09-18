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عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2022-2023، قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالكشف عن الموسم الجديد 2022 -2023، والتي يكون من المنتظر انطلاقه في حولته الأولى في الخامس من شهر أغسطس 2022مـ، حيث وضحت صحيفة «ذا صن البريطانية» أن بداية الموسم ستكون بشكل مبكر من مواعيد البدء القديمة في العالم حيث يرجع السبب أنها ستكون مبكرة بسبب إقامة كأس العالم 2022 في دولة قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات السبت لعام 2022-2023

كما ينتظر مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي في مواجهة ويست هام يونايتد على أرض ملعب لندن الأولمبي، بينما سيلعب نادي ليفربول وصيف الموسم الماضي ضد نادي فولهام على أرض ملعب كرافن كوتيتدج، وسيتم المواجهة لنادي تشيلسي توخيل ضد مردبه السابق فرانك لامبارد وهذا في حالة مواجهة إيفرتون على أرض ملعب جوديسون بارك، سنتعرف عن الجدول الخاص لترتيب الدوري الإنجليزي لعام 2022-2023.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 7 5 2 0 31 6:23 17 17 2 توتنهام هوتسبير 7 5 2 0 31 7:18 11 17 3 آرسنال 6 5 0 1 32 7:14 7 15 4 برايتون 6 4 1 1 32 5:11 6 13 5 مانشستر يونايتد 6 4 0 2 32 8:8 0 12 6 فولهام 7 3 2 2 31 11:12 1 11 7 تشيلسي 6 3 1 2 32 9:8 -1 10 8 ليفربول 6 2 3 1 32 6:15 9 9 9 برينتفورد 6 2 3 1 32 9:15 6 9 10 نيوكاسل يونايتد 7 1 5 1 31 7:8 1 8 11 ليدز يونايتد 6 2 2 2 32 10:10 0 8 12 بورنموث 7 2 2 3 31 19:6 -13 8 13 ساوثهامتون 7 2 1 4 31 11:7 -4 7 14 أستون فيلا 7 2 1 4 31 10:6 -4 7 15 كريستال بالاس 6 1 3 2 32 9:7 -2 6 16 وولفرهامبتون 7 1 3 3 31 7:3 -4 6 17 إيفرتون 6 0 4 2 32 6:4 -2 4 18 وست هام يونايتد 6 1 1 4 32 8:3 -5 4 19 نوتينغهام فورست 7 1 1 5 31 17:6 -11 4 20 ليستر سيتي 7 0 1 6 31 22:10 -12 1

القنوات الناقلة لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: AzerSpace 46°E.

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A.

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر: Intelsat 62°E.

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي.

معدل الترميز: 20400.

القمر: AzerSpace 46°E.

2023 بمباراة وست هام ضد مانشستر سيتي التي انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لندن الأولمبي”. ونجحت ثمانية أندية في تحقيق الانتصار بالجولة الأولى بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل الإيجابي فيما شهدت اللقاءات غزارة تهديفية في بداية حماسية للدوري الإنجليزي الممتاز في جولته الأولى. وتصدر نادي توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفضل الأهداف الأربعة التي سجلها في مرمى ساوثهامبتون بالمواجهة التي انتهت بنتيجة 4-1 بين الفريقين.

وجاء نادي بورنموث في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط هو الآخر، بعدما أسقط نادي أستون فيلا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول. وثالثا حل نادي أرسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بنفس الرصيد، بعدما استطاع الفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين هو الآخر على حساب كريستال بالاس في افتتاحية مشوار البطولة.