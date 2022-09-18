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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة السعودية والإكوادور القادمة الودية بتوقيت السعودية استعدادا لكأس العالم في قطر، حيث تستعد السعودية لكأس العالم من خلال عددا من المواجهات الودية خاصة وأن السعودية ستشارك في كأس العالم في مجموعة مكونة من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

موعد مباراة السعودية والإكوادور القادمة

موعد مباراة السعودية والإكوادور القادمة : 9:00 مساء بتوقيت السعودية يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري.

استعدادات السعودية لكأس العالم

كانت بعثة منتخب السعودية قد وصلت إلى مدينة أليكانتي الإسبانية من مطار الملك خالدالدوليفي الرياض إستعدادا للمرحلةالثانية من البرنامج الإعدادي استعدادا لكأس العالم حيث يخوض المنتخب السعودي عددا من المباريات في الفترة الحالية وحتى السابع والعشرون من سبتمبر الجاري

ويسعى منتخب السعودي إلى استغلال فترة التوقف الدولي من أجل خوض عددا من المباريات الودية، وتكون المباراة الأولى لمنتخب السعودية أمام الإكوادور يوم الثالث والعشرون من سبتمبر، بينما ستكون الودية الثانية لمنتخب السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري في مباريات تقامعلىملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا.

قائمة منتخب السعودية في المباريات الودية

كان هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية قد قام بإستدعاء عددا من اللاعبين في المعسكر الإعدادي الثاني في إسبانيا، حيث استدعي رينارد كلا من محمد العويس وفواز القرني ومحمد اليامي ونواف العقيدي وياسر الشهراني وعلي البليهي وعبد الإله العمري وعبد الله مادو وحسان التمبكتي وسلطان الغنام وسعود عبد الحميد وأحمد باسمود وعلي الحسن وسامي النجعي وعوض الناشري ومحمد كنو ورياض شراحيلي وسلمان الفرج وناصر الدوسري وسالم الدوسري وهتان باهيري ونواف العابد وهيثم عسيري وفهد المولد وفراس البريكان وهارون كمارا.

توقعات نتيجة مباراة السعودية والإكوادور

بالنظر إلى مباراة السعودية والإكوادور، تجد أن منتخب السعودية على موعد مع مباراة قوية أمام الإكوادور ، خاصة وأن الإكوادور من المنتخبات القوية وهو مايجعل توقع نتيجة المباراة أمر صعب، ولكن يسعى منتخب السعودية من خلال المباريات الودية تجربة عدة مدارس مثل الأرجنتين والتي ستكون مباراة السعودية أمامها محل إهتمام وحضور كبير من جانب الجماهير السعودية على ملعب لوسيل في قطر.