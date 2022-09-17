الدوري الإنجليزي: تعادل نيوكاسل وبورنموث
تعادل نيوكاسل مع ضيفه بورنموث 1 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم بورنموث بهدف سجله فيليب بيلينغ في الدقيقة 62 ثم رد نيوكاسل بهدف للاعب ألكسندر إيساك سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 67.
وواصل نيوكاسل بذلك نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي حيث حقق الفوز في مباراته الأولى بالموسم ثم تعادل في خمس مباريات وتلقى هزيمة واحدة.
وارتفع رصيد نيوكاسل إلى ثماني نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف فقط أمام ليدز يونايتد وبورنموث.
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