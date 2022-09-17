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عمر شويل - جدة بالفيديو مانشستر سيتي يفوز بثلاثية نظيفة، ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز محطماً الرقم القياسي للأهداف. فقد سجل إيرلينج هالاند مرة أخرى وسجل رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز ليرسل مانشستر سيتي إلى صدارة الجدول بفوزه 3-0 على ولفرهامبتون. وبذلك أصبح اللاعب النرويجي هالاند أول لاعب يسجل في أول أربع مباريات خارج أرضه في المسابقة بعد أن هز الشباك.

الشوط الأول من مباراة ولفرهامبتون، وسيتي

قام مانشستر سيتي بعمل رائع مع ولفرهامبتون حيث سجل كل من جاك غريليش وإيرلينج هالاند وفيل فودين في انتصار شامل على مولينو في أول مباراة اليوم السبت. جاء هدف المهاجم على جانبي مرمى جاك غريليش وفيل فودين – حيث افتتح الأول التسجيل بعد 55 ثانية فقط. قام غريليش بتحويل عرضية كيفن دي بروين إلى الهدف افتتحت به المباراة في الدقيقة الأولى قبل أن يجعل هالاند النتيجة 2-0 بتسديده داخل المرمى بعد أن أعطى ولفرهامبتون الاستحواذ على الكرة.

دخل اللاعبون مباشرة في عملهم في الدقيقة الأولى عندما تم استغلال عرضية دي بروين الشريرة من قبل جريليش، واستجاب بشكل مثالي بعد تعرضه لانتقادات بسبب أدائه في الفوز على بوروسيا دورتموند في منتصف الأسبوع.

وقد عانى الذئاب من بعض الضغط في الدقائق الـ 15 الأولى عندما اختبر غونكالو جيديس إيدرسون في القائم القريب، لكن ذلك لم يكن شيئًا قبل أن يمدد سيتي تقدمه.

أحداث الشوط الثاني

ساهم ولفرهامبتون في الشوط الثاني بروح قوية في زعزعة سيتي والمضي قدماً إلى الأمام دون إتاحة أي فرص واضحة. أطلق السيتي ضربة مضادة رداً على ذلك، مع تأخر تمريرة دي بروين خلف فودين والسماح للذئاب باستعادة شكلها.

استمر أصحاب الأرض في الهجوم وخلق فرصة جيدة عندما سقط ريان آيت نوري في طريق القيادة من Guedes، لكن المهاجم لم يتمكن إلا من ذلك، فقد قطع هجومه بشكل مرعب عندما يتم وضعه في منطقة الجزاء. و سرعان ما تأكد سيتي من النتيجة بهدف ثالث حيث سدد دي بروين كرة لفودين ليحولها بدقة في مرمى الخصم.

مانشستر سيتي يفوز بثلاثية نظيفة بعشرة لاعبين

الجدير بالذكر، أنه تم طرد ناثان كولينز من أجل رفعه للحذاء عالياً بشكل مثير للسخرية على غريليش. استمر فريق برونو لاجي ينافس بجدارة معظم الشوط الثاني. لكن سيتي أطفأ أي أمل في العودة عندما أرسل فودن بذكاء عرضية أخرى من دي بروين ليحقق النتيجة. كان عمل الذئاب أكثر صعوبة بعد أن لعب معظم المباراة بعشرة لاعبين.

مانشستر سيتي يفوز بثلاثية وإليكم تقييمات اللاعبين

حارس مرمى: جوزيه سا لم يمنح أي فرصة لأي هدف في الشوط الأول. لحظات قليلة مشعر في الاستحواذ أفلت منها.

جوني أوتو قلق من أقدام جريليش السريعة طوال فترة الظهيرة.

قلب دفاع: ناثان كولين لم يكن جريليش قريبًا من المرمى عندما أمسكه كولينز عالياً بساق ممدودة. كان هذا تحد مثير للسخرية للغاية وتم طرده مع تأخر ولفرهامبتون 2-0.

قلب دفاع: ماكس كيلمان مر بوقت عصيب من هالاند قبل أن يحرز النرويجي الهدف الثاني للسيتي.

ريان آيت نوري احتاج إلى لمسة إضافية في بعض الأحيان مما أثار الآهات من جمهور المنزل. كان لعبه المباشر في الشوط الثاني أكثر فائدة.

Matheus Nunes تمكن من سرقة بعض الاعتراضات وجعل الذئاب تتقدم للأمام في الشوط الثاني.

Ruben Neves قام ببعض التدخلات المهمة قبل أن يسقط للدفاع بعد طرد كولينز. وزعت بشكل جيد في الخلف وكان شخصية بارزة.

لاعب وسط: جواو موتينيو أداء مفعم بالحيوية من المخضرم في الشوط الثاني ولكن أكثر من ذلك بقليل.

Pedro Neto استقطب فرصة واحدة لائقة على نطاق واسع وتم تقييده جيدًا بواسطة Cancelo طوال الوقت. بدا وكأنه تهديد لكن الكرة النهائية كانت ضائعة.

وبهذا مانشستر سيتي يفوز بثلاثية نظيفة، وبذلك فإن فريق بيب جوارديولا يصعد إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتراجع ولفرهامبتون في المركز 16.