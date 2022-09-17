نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة في الأسبوع السادس من الليجا الإسبانية في مواجهة تعد الأقوى بين ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد ويتابعها الجماهير في كل أنحاء الدنيا خاصة وأن ريال مدريد يخطو بخطى ثابتة في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بتوقيت السعودية

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد: الأحد 10:00 مساء بتوقيت السعودية .

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يدخل كلا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المباراة بترتيب مغاير، وبالنظر إلى ترتيب الدوري الإسباني نجد أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع برصيد 10 نقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم خاصة وأن ريال مدريد من الفرق القوية والتي ينتظر منها أداء رائع خلال المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

من المرتقب أن تقوم قناة bein sports 1 بنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بتعليق المعليق عصام الشوالي، وسط متابعة منتظرة كبيرة من جانب كل الجماهير.

كان المدير الفني لريال مدريد، قد أكد أن فينيسويس في حالة معنوية رائعة قبل خوض الديربي أمام أتلتيكو مدريد في المباراة المقامة الأحد خاصة وأن الجميع يعول الكثير حول أنشيلوتي في تلك المواجهة المرتقبة من أجل إستخدام خبرته وقدرته على عبور أتلتيكو مدريد في تلك المباراة.

توقعات نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يتوقع الكثيرون أن ينجح ريال مدريد في عبور أتلتيكو مدريد في تلك المباراة خاصة وأن أتلتيكو مدريد ليس على المستوى المطلوب هذا الموسم، إلا أن جماهير أتلتيكو مدريد تعلم أن هذه المباراة بمثابة الديربي في مدريد وهو الأمر الذي يصعب معه توقع النتيجة بشكل نهائي خاصة في ظل المنافسة القوية بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني والتي تشتعل من الأسبوع السادس من الدوري الإسباني وهو الأمر الذي يجعل كل مباراة للريال أو برشلونة هامة.