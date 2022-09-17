انت الان تتابع خبر صفقات الزمالك الجديدة .. حقيقة انضمام كريم العراقي للفارس الأبيض منذ قليل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022، حقيقة ضم صفقة إلي صفقات الزمالك الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وانتشرت بعض الأقاويل خلال الساعات الماضية حول اقتراب مجلس إدارة القلعة البيضاء من ضم كريم العراقى ظهير أيمن فريق المصرى البورسعيدى إلي صفقات الزمالك الجديدة التي يجري خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر الصحفية أن البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك رفض فكرة ضم العراقي خلال المركاتو الصيفي الحالي وذلك بعد ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول عمر جابر خلال الأيام الماضية.

كشفت التقرير أن الفارس الأبيض يقوم حالياً بالتفاوض مع ثلاثة لاعبين جديد بخلاف الصفقات التي تم الإعلان عنها في الأيام المنصرمة.