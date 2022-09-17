حقيقة تعاقد الزمالك مع كريم العراقي ومحمد إبراهيم.. مرتضى منصور يزيح الستار عنها

مباراة الزمالك القادمة

وقال مرتضى منصور “كل ما يثار حول تعاقد الزمالك أو تفاوضه مع كريم العراقي ومحمد إبراهيم غير صحيح بالمرة ولا يوجد تفاوض مع الثنائي وسيتم الإعلان عن كافة الصفقات في مؤتمر صحفياً نهاية الأسبوع الجاري”.

ويتأهب الزمالك إلى لقائه مع نظيره إليكت سبورت التشادي، وهذا يأتي في المباراة القادمة له والتي سوف تكون ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وهي من ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا النسخة الجديدة 2022/2023.