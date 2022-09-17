انت الان تتابع خبر حقيقة تعاقد الزمالك مع كريم العراقي ومحمد إبراهيم.. مرتضى منصور يزيح الستار عنها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالكشف عن حقيقة تعاقد الزمالك مع كريم العراقي ومحمد إبراهيم وهو صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا، وتعد من أكثر الأشياء التي شغلت بال الجميع مؤخراً.
حقيقة تعاقد الزمالك مع كريم العراقي ومحمد إبراهيم يكشفها مرتضى منصور
وقال مرتضى منصور “كل ما يثار حول تعاقد الزمالك أو تفاوضه مع كريم العراقي ومحمد إبراهيم غير صحيح بالمرة ولا يوجد تفاوض مع الثنائي وسيتم الإعلان عن كافة الصفقات في مؤتمر صحفياً نهاية الأسبوع الجاري”.
مباراة الزمالك القادمة
ويتأهب الزمالك إلى لقائه مع نظيره إليكت سبورت التشادي، وهذا يأتي في المباراة القادمة له والتي سوف تكون ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وهي من ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا النسخة الجديدة 2022/2023.