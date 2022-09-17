انت الان تتابع خبر صفقة مصطفى شلبي.. اللاعب بعيد عن الأهلي والسر في كولر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير لتوقف صفقة انضمام مصطفى شلبي، لاعب نادي إنبي لصفوف الأهلي، بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.مصطفى شلبي كان قريب من الانضمام للأهلي بعد التفاهمات المالية بين إدارة إنبي والقلعة الحمراء، لكن مارسيل كولر طلب بتوقيف الصفقة.

إنبي في البداية طلب دخول محمود متولي ضمن صفقة تبادلية مع الأهلي لرحيل مصطفى شلبي، لكن ارتفاع راتب متولي حال دون انضمامه للفريق البترولي.

كولر أوضح لإدارة الأهلي أنه لا يريد ضم أجنحة لفريق وأنه يريد التعاقد مع رأس حربة قوي وكذلك صانع ألعاب.