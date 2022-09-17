انت الان تتابع خبر وولفرهامبتون ضد مان سيتي.. شاهد أهداف المباراة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أنتهت أحداث مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي التي أقيمت ظهر اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الدوري الإنجليزي.والتقي وولفرهامبتون ضد مان سيتي في تمام الساعة الواحد والنصف ظهر اليوم في الجولة الثانية من بطولة دوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

وسجل أهداف المباراة كلا من جاك جيريليش عند الثانية الـ55 من خلال تمريرة رائعة عن طريق كيفين دي بروين، وسجل سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني بعد تسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 16، أما الهدف الأخير فأحرزه فيل فودين في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني.

ورفع مانشستر سيتي رصيدة إلي النقطة ليتصدر بطولة الدوري الإنجليزي.

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