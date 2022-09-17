نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن”.. (2-1) نتيجة مباراة سوريا والأردن اليوم في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022.. منتخب الأردن يتصدر المجموعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة سوريا والأردن اليوم. نتعرف عليها من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث إلتقى منتخب سوريا للشباب ضد منتخب الأردن على ستاد ملعب البتراء بالمملكة الأردنية الهاشمية. وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا. وترقبت جماهير نسور قاسيون هذا اللقاء الذي يجمع بين منتخبين عربيين خلال مواجهات دور المجموعات. وفي السطور التالية نرصد نتيجة أهداف مباراة الأردن وسوريا.

ملخص نتيجة مباراة سوريا والأردن اليوم

وفيما يلي نتعرف على ملخص نتيجة أهداف مباراة سوريا والأردن اليوم في المواجهة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2022 للشباب تحت 20 عام. حيث خطف منتخب الأردن للشباب ثلاث نقاط جديدة عزز من خلال رفع ترتيبه في جدول دور المجموعات على حساب المنتخب السوري.

وفي سياق ذلك انتهت نتيجة مباراة الأردن وسوريا اليوم بفوز المنتخب الأردني بنتيجة 2 – 1. وبهذه النتيجة يأتي منتخب الأردن حاليًا في المركز الأول من جدول ترتيب دور المجموعات برصيد تسعة نقاط ويتقاسم معه صدارة الترتيب المنتخب السوري برصيد 6 نقاط.

مباراة سوريا والأردن اليوم

وتعتبر مباراة سوريا والأردن اليوم ثالث جولة لكلا المنتخبين في التصفيات الآسيوية. حيث خاض منتخب سوريا للشباب مباراتين ماضيتين وكانت مباراة الجولة الأولى أمام منتخب الصين تايبيه والتي أقيمت يوم السبت الماضي الموافق العاشر من شهر سبتمبر وانتهت بفوز المنتخب السوري بهدف نظيف. فيما كانت مباراة الجولة الثانية أمام منتخب جزر ماريانا الشمالية والتي فاز خلال منتخب سوريا للشباب بنتيجة ساحقة 10-0. وذلك خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب البتراء يوم الإثنين الماضي. وفي الفقرة التالية نستعرض معكم موعد مباراة سوريا اليوم ضد الأردن والقنوات الناقلة.

موعد مباراة سوريا والأردن اليوم في تصفيات كأس آسيا للشباب 2023

ويحين موعد مباراة سوريا ضد الأردن في الجولة الثالث من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2022 – 2023. مساء اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر الجاري. حيث ستقام المباراة خلال هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة سوريا واليمن اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً الأردن وسوريا في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن للشباب

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن للشباب اليوم عدة قنوات رياضية. حيث يأتي من أبرز القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة قناة الأردنية الرياضية. ويمكنكم متابعة أحداث اللقاء من خلال تردد القناة التالي.

القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة: 11958.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة : HD.

منتخب سوريا للشباب

ومنذ انطلاق منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا. حقق منتخب سوريا للشباب نتائج قوية جعلته يتصدر جدول ترتيب مجموعته وذلك برصيد ستة نقاط بعدما فاز في مباراة الجولة الأولى والثانية.

تفاصيل بطاقة مباراة الأردن ضد سوريا اليوم

المباراة منتخب الأردن ضد سوريا البطولة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 عام الموعد والتوقيت مساء اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من سبتمبر 2022 – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن وسوريا ومكة المكرمة – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات الملعب ملعب البتراء بالمملكة الأردنية الهاشمية القنوات الناقلة قناة الأردن الرياضية

منتخب الأردن للشباب

وعلى الجانب الآخر يأتي منتخب الأردن للشباب والذي خاض مباراة الجولة الأولى ضد منتخب تركمنستان وفاز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. فيما لعب المنتخب الأردني مباراة الجولة الثانية أمام منتخب جزر ماريانا الشمالية مساء يوم الأربعاء الماضي وفاز عليه بنتيجة 16 – 0. حيث سجل منتخب الأردن للشباب عشرة أهداف خلال الشوط الأول فقط.