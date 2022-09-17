نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022- 1444 الجولة الرابعة وموعد المباريات القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهت مباريات الجولة الرابعة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022- 1444 بنهاية الجولة الرابعة أمس الجمعة 16 سبتمبر 2022، ويأتي في صدارة جدول الدوري السعودي للمحترفين فريق الشباب وتصدر الشباب بـ 14 نقطة، ليتساوى مع فريق الهلال في عدد النقاط، ويهتم السعوديين بمعرفة جدول الترتيب للفرق السعودية قبل دخول الجولة الخامسة التي تبدأ مبارياتها من اليوم السبت وفق جدول مباريات الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

انتهت مباريات الجولة الرابعة من عمر جدول ترتيب الدوري السعودي 2022- 1444 بمباراة الهلال والوحدة، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف نظيفة على الوحدة، والتي شهدت المباراة إهدار فرصة محققة للهلال من اللاعب البرازيلي “ميشيل ديلجادو” ليحصل فريق الهلال على ثلاث نقاط ويصل إلى 12 نقطة ويأتي خلف فريق الشباب بفارق الأهداف في ترتيب الدوري السعودي، بينما نادي الوحدة يحتل المركز 12 في الترتيب برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

هذا جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الجولة الرابعة من عمر منافسات كرة القدم موسم 2022- 2023

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الهلال 4 4 0 0 26 0:8 8 12 3 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 4 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 4 2 2 0 26 2:5 3 8 7 ضمك 4 2 1 1 26 4:5 1 7 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 أبها 4 1 1 2 26 7:3 -4 4 11 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 12 الوحدة 4 1 0 3 26 5:1 -4 3 13 الفيحاء 4 0 2 2 26 5:2 -3 2 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

يتصدر الخمس مراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري السعودي الفرق التالية:

المركز الأول لنادي الشباب، برصيد 12 نقطة.

ثم يأتي نادي الهلال بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة.

بينما نادي الاتحاد بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط.

والمركز الرابع لنادي النصر برصيد 9 نقاط.

والمركز الخامس لنادي الطائي برصيد 9 نقاط.

موعد مباريات الدوري السعودي الجولة الخامسة

من متابعة جدول دوري المحترفين السعودي في منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري تأتي مواعيد المباريات القادمة في الجولة وفق الجدول التالي.

مباريات الجولة الخامسة السبت 1/ 10/ 2022

مباراة ضمك × الطائي بتوقيت الساعة 5:30 مساءً.

بينما مباراة الرائد × العدلة في الساعة 5:30 مساءً.

وفريق الوحدة × الاتفاق في الساعة 8:00 مساءً.

ومباراة الخليج× الباطن في الثامنة مساءً.

مباريات الجولة الخامسة الأحد 2/ 10/ 2022

مباراة الفيحاء× الشباب في 5:20 مساءً.

ويأتي موعد الهلال × التعاون في الساعة 5:20 مساءً.

بينما فريق النصر× فريق الاتحاد في 8:00 مساءً.

ومباراة الفتح × أبها في الساعة 8:00 مساءً.

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