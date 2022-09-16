نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة مانشستر سيتي وولفر هامبتون، يحل نادي مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على فريق أستون فيلا بالجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز حيث يسعى السيتي إلى الزحف نحو صدارة ترتيب الدوري حيث يقع الفريق في المركز الثاني في جدول الدوري الذي يتصدره أرسنال حتي الآن ويواصل السيتي الزحف لضمان الحفاظ على اللقب ويدخل الفريق الأزرق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قلب تأخره بهدف في دوري الأبطال إلى فوز بهدفين لهدف على أتليتكو مدريد الإسباني، وعلى الجانب الآخر يريد فريق ولفر هامبتون الفوز في تلك المواجهة للعودة إلى الانتصارات وحصد المزيد نقاط وتصحيح المسار حيث لم يحقق الفريق الفوز إلا في مواجهة واحدة وتعادلا في ثلاث مواجهات منذ انطلاق البطولة هذا الموسم ويدرك المدرب الفني للفريق مدي صعوبة اللقاء أمام السيتي، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد المباراة والقناة الناقلة.

مانشستر سيتي وولفر هامبتون بالجولة السادسة الموعد والقناة الناقلة

يستضيف فريق أستون فيلا نادي مانشستر سيتي غداً السبت الموافق 17/9/2022 بالجولة الثامنة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد أربعة عشر نقطة بينما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع عشر برصيد ستة نقاط وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة وستقام المباراة على استاد بولينيو وسيتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium.

التشكيل المتوقع للسيتي في اللقاء

في حراسة المرمي: إيدرسون مورايس.

في الدفاع: جواو كانسلو، ناثان أكي، مانويل أكانجي، جون ستونز.

في وسط الملعب: إيلكاي غوندوغان، رودريغو هيرنانديز، كيفن دي بروين.

في خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، إرلينغ هالاند، فيل فودن.

ويواصل نجم السيتي والصفقة الرابحة للفريق هذا الموسم هالاند أداءه الرائع والمتميز حيث يتصدر اللاعب قائمة هداف البطولة حتي الآن برصيد تسعة أهداف كما فاز اللاعب بجائزة أفضل لاعب بالدوري الانجليزي في شهر أغسطس 2022.

أما عن تاريخ مواجهة الفريقين بالبطولة فقد تواجها الفريقين ستة عشر مرة وحقق ولفر هامبتون الفوز في أربعة مواجهات وكان التعادل بينهم في مواجهتين.