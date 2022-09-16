نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أبها والفيحاء في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمن فعاليات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/23 ، سيصطدم نادي ابها ونادي الفيحاء في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ، حيث يحتل نادي أبها المرتبة الثانية عشرة في ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، وذلك بعد أن أحرز فوز وخسارتين بينما أحرز هدفين وستة أهداف مسموح بها، ويقع الفيحاء في المركز الثالث عشر مع الحصول على نقطة واحدة بعد التعادل والخسارة وقدد سجل اللاعبين هدفًا واحدًا وسمحوا بأربعة أهداف.

مباراة أبها والتعاون اليوم الجمعة 16/9/2022

في الجولة السابقة من مسابقات الدوري السعودي ، انتهت المباراة بين الفيحاء والتعاون في التعادل 1-1، بالإضافة إلى ذلك ، سقطت أبها أمام الوحدة بهزيمة 1-0 خلال جولة المباريات السابقة، وقد فاز أبها بمباراتين، وسوف نقوم من خلال تلك التقرير ماهي المواعيد الرسمية لمباراة أبها والفيحاء

موعد مباراة أبها والفيحاء اليوم في دوري روشن 2022/23

وفي الفقرة التالية نوضح لكم المواعيد الرسيمة للمباراة ضمن الجولة الرابعة التي تُقام اليوم الجمعة 16 سبتمبر على نادي مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية وجاءت المواعيد كالتالي :-

موعد مباراة أبها والفيحاء الساعة 4:50 م بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

موعد مباراة أبها والفيحاء الساعة 5:50 م بتوقيت مصر وليبيا والسودان

موعد مباراة أبها والفيحاء الساعة 6:50 م بتوقيت السعودية وقطر وفلسطين والعراق والأردن والبحرين والكويت

موعد مباراة أبها والفيحاء الساعة 7:50 م بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

التشكيل المتوقع لمباراة الفيحاء وضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

خط الدفاع: البقعاوي – الخيبري – الشويش – بامسعود.

خط الوسط : السفري – الحربي- آوسو – تاختسيديس – موتاري

خط الهجوم :لوبيز.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن 2022/23

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 0 - 0 4 2 2 0 26 1:4 3 8 7 ضمك 0 - 0 4 2 1 1 26 3:4 1 7 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 أبها 0 - 0 4 1 1 2 26 6:2 -4 4 11 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 12 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 13 الفيحاء 0 - 0 4 0 2 2 26 4:1 -3 2 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

القنوات الناقلة لمباراة أبها والفيحاء في الدوري السعودي

أما عن القنوات الناقلة التي سوف تقوم بنقل مباراة أبها والفيحاء اليوم الجمعة 16 سبتمبر فسوف تقوم شبكة قنوات SSC Sports السعودية بنقل العرض الحصري للمباراة على شاشتها فهي القناة الوحيدة التي لها حق بث مباشر مباريات الدوري السعودي، ولكن يمكنك المشاهدة إلكترونيًا أونلاين من خلال منصة شاهد vip التي تُتيح لك مشاهدة مميزة بتقنية عالية الجودة.