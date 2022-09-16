نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك و اليكت سبورت بطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جماهير القلعة البيضاء عودة الفارس الأبيض للمعترك الأفريقي من جديد وذلك من أجل السعي للحصول علي لقب أفريقي للفريق غائب عن الزمالك منذ فترة بعيدة حيث يفتتح مبارياته مباراة الزمالك واليكت سبورت في أولي مباريات الأبيض في أدغال أفريقيا، حيث رفض جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك حصول الفريق علي راحة عقب مباراة الفريق مع الهلال السعودي في مباراة السوبر المصري السعودي التي أقيمت في قطر وأنتهت بخسارة الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

موعد مباراة الزمالك واليكت سبورت في دوري أبطال أفريقيا

أستعدادا لمباراة الزمالك واليكت سبورت أتجه الفريق الأول لكرة الزمالك اليوم إلي الكاميرون أستعداد للمحطة الأولي للحصول علي اللقب الأفريقي وذلك من أجل أسعاد جماهيره، حيث يري عشاق الزمالك بعدما أستطاع الفريق علي الحفاظ علي لقب الدوري المصري الممتاز للعام الثاني علي التوالي والفوز ببطولة كاس مصر علي حساب المنافس التقليدي الأهلي المصري، ينتظر الجميع حصول الفارس الأبيض علي اللقب الأفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخ الأبيض.

ضمت قائمة الزمالك المتجه إلى الكاميرون كل من :

حراسة المرمي: عواد، السيد عطية، محمد نديم.

خط الدفاع : محمد حمدي الونش، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، محمد حسام، سيف جعفر، سيد عبد الله، شيكابالا، زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيزي، سوف أسامه نبيه، حسام أشرف.

حيث قرر الجهاز الفني للزمالك عدم مشاركة مع الفريق وذلك من أجل عدم الوصول إلي مرحلة الانسجام وأنه سوف يتم الإعلان عن بقية الصفقات بعد رجوع الفريق من السفر أو أنتهاء مباراة العودة وذلك من أجل الحصول علي تركيز الفريق.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك

تقام مباراة الزمالك وبطل تشاد يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر 2022، حيث تقام المباراة في الكاميرون في ظل عدم جاهزية الملاعب في تشاد، تقام المباراة في أطار ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال أفريقيا للموسم 2022/2023 وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر نقل المباراة علي مجموعه قنوات أون تايم سبورت والتي ترددها هي: