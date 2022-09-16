نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال السعودي والوحدة في الدور السعودي اليوم و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال السعودي والوحدة، ينتظر محبي كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية اليوم الثاني من الجولة الرابعة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث مباراة الهلال السعودي والوحدة حيث يسعى الزعيم في الحفاظ علي لقبة للموسم التالي علي التوالي بالرغم من المنافسة الشديدة من قبل نادي الاتحاد والنصر والشباب، وعلي الناحية الأخري نادي الوحدة يسعى إلي الحصول علي الثلاث نقاط لتحسين أوضاعة والهروب من شبح الهبوط، لذلك نعرض لكم اليوم من خلال مقالنا موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

مباراة الهلال السعودي والوحدة في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال السعودي والوحدة في أطار الجولة الرابعة من الدوري السعودي الممتاز للعام 2022/2023، حيث يسعى الزعيم للحصول علي الثلاث النقاط وذلك من أجل مواصلة اللحاق بفريق الشباب الذي يتربع علي عرش الدوري برصيد 12 العلامة الكاملة من أربع مباريات حيث يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات بنفس رصيد نادي النصر ولكن النصر لعب مباراة زائده عن الهلال و الفوز اليوم يعني احتلال المركز الأول مع الشباب وبذلك تخطي عقبة النصر والاتحاد.

أما نادي الوحدة فيحتل المركز الحادية عشر برصيد ثلاث مباريات وبالغرم من صعوبة مباراة اليوم إلا أنه يسعى لحصد الثلاث نقاط أو نقطة علي الأقل وذلك من أجل تصحيح أوضاع الفريق والهروب مبكر من الصراع علي الهروب تأتي صعوبة المباراة في أنها تقام علي ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الرياض عاصمة الرياض ووسط جمهور الهلال التي تعطي حافز قويا للزعيم وذلك من أجل مواصلة الانتصارات والحفاظ علي اللقب للموسم الثاني علي التوالي.

القنوات الناقلة للمباراة

وقررت شبكة قنوات ssc علي قناتي SSC1 HD وSSC5 HD، علي أن يقوم بالتعليق علي المباراة المعلق المشهور فهد العتيبي وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة، وتقام اليوم أيضا مباريات التعاون وضمك في تمام الساعة 17.50 وفي نفس التوقيت أبها والفيحاء، وتعتبر مباراة الهلال و الوحدة من أهم تلك المباريات وذلك نظرا للشعبة الكبيرة التي يتمتع بها زعيم أسيا داخل المملكة العربية السعودية.