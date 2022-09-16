نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشرةً.. موعد مباراة أبها والفيحاء في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل مباراة تحسين المراكز في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة أبها والفيحاء أو قل مباراة تحسين المراكز قبل توقف الدوري الفريقين يحتلان المركزين الثاني عشر والثالث عشر، ويرغبان في الفوز لتحسين الترتيب المباراة يحتضنها ملعب نادي أبها أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة” في إطار اليوم الأخير من الأسبوع الرابع من عمر دوري روشن، اللقاء يقام في نفس توقيت مباراة التعاون وضمك لحساب نفس الجولة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد والقناة الناقلة والمعلق وكافة التفاصيل فكونوا معنا.

يدخل صاحب الملعب اليوم فريق أبها المباراة وعينه على الثلاث نقاط فقط، فالفريق قبل المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز على الرائد في الجولة الأولى قبل أن يخسر في المباراتين الأخيرتين أمام الشباب برباعية نظيفة، وأمام الوحدة بهدف دون مقابل، بينما الفريق الضيف الليلة فريق الفيحاء ليس بأفضل حال، فهو في المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل مع التعاون بهدف لكل فريق بينما تلقى الخسارة من ضمك بهدف دون رد، والخسارة من الهلال بهدفين دون مقابل يلعب الهلال ضد الوحدة الليلة، ويسعى الفيحاء اليوم في الفوز على أمل تحسين الترتيب في الجدول وفيما يلي توقيت اللقاء.

موعد مباراة أبها والفيحاء

15.50 : – الثالثة وخمسون دقيقة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.

16.50 : – الرابعة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت دول تونس، المغرب، الجزائر.

17.50 : – الخامسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.50 : – السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق.

19.50 : – السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت كلاً دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة فقط وحصرياً على قناة ssc extra hd 1 ويعلق عليها المعلق مسعد يحيى.

تاريخ مواجهات أبها والفيحاء في الدوري

تاريخ مواجهات الفريقين متكافئ فقد لعب الفريقين في 7 مباريات قبل هذا اللقاء فاز كل فريق في 2 وحل التعادل في 3 مباريات.

التشكيل المتوقع للفيحاء اليوم

حراسة المرمى : ستويكوفيتش.

خط الدفاع : االبقعاوي، الخيبري، الشويش، بامسعود.

خط الوسط : السفري، الحري، أوسو، تاختسيديس، موتاري.

خط الهجوم : لوبيز.

موعد مباراة أبها والفيحاء