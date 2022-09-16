نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية مشاهدة مباراة التعاون وضمك الخميس 16-9-2022 دوري روشن الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكل محبي وعشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة التعاون وضمك ضمن فعاليات الدوري السعودي للمحترفين، نوضح لكم كيفية الوصول إلى المباراة وكيفية مشاهدتها مع توضيح القنوات الناقلة وجميع المعلومات التي تخصها، ومن الجدير بالذكر أن حقق النصر المركز الثاني المؤقت في ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بعد ثلاث انتصارات على نادي الوحدة وضمك والباطن وسجل التعاون خسارة 1-0.

موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم

واليوم سوف تُقام المباراة المرتقبة في الجولة الرابعة دوري روشن للمحترفين ضمن فعاليات الدوري السعودي ، حيث تُقام مباراة أخرى ضمن الجولة الربعة وهي مباراة الهلال والوحدة اليوم ولكن نوفر لكم مواعيد المباراة على حسب كل دولة والتي جاءت كالتالي :-

موعد مباراة التعاون وضمك الساعة 4:50م بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

موعد مباراة التعاون وضمك الساعة 5:50 م بتوقيت مصر وليبيا والسودان

موعد مباراة التعاون وضمك الساعة 6:50 م بتوقيت السعودية وقطر وفلسطين والعراق والأردن والبحرين والكويت

موعد مباراة التعاون وضمك الساعة 7:50 م بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

كيف تشاهد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم عرض ومشاهدة مباراة التعاون وضمك عبر شبكة قنوات SSC الرياضية والتي تُعتبر هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين لمدة ثلاثة مواسم قادمة حتى 2025، أما عن كيفية مشاهدة ماتش التعاون وضمك اونلاين فيمكنك المشاهدة عبر شاهد VIP والتي لها حق بث المباريات بدون تقطيع أو تشويش بتقنية عالية الجودة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/23

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 7 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2022-2023

سجل سانتي مينا التابع لفريق الشباب وقد أحرز ثلاث أهداف

سجل كارلوس جونيور التابع لفريق الشباب وقد أحرز ثلاث أهداف

سجل موسى ماريجا التابع لفريق الهلال وقد أحرز هدفان

سجل أوديون إيجالو التابع لفريق الهلال وقد أحرز هدفان

سجل مراد باتنا التابع لفريق الفتح وقد أحرز هدفان

سجل دوماجوج أنتوليتش التابع لفريق ضمك وقد أحرز ثلاث هدفان

تشكيل ضمك المتوقع ضد التعاون في الدوري السعودي