نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «أمل جديد بالعودة».. موعد مباراة الأهلي وأحد دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وأحد ، تفتتح مساء اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2023/2022 ، ولحساب مواجهات الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمع نادي أحد والأهلي ، حيثما يطمح كلاهما إلى الفوز والنقاط الثلاث، التي ستعزز من حظوظه مبكرًا، في العودة إلى دوري المحترفين السعودي ( دوري روشن بالموسم الحالي)، لاسيما قلعة الكؤوس الذي ما يزال يعيش على وقع صدمة الهبوط الأول إلى دوري يلو السعودي للمحترفين .

قبل كل شيء ، سنتناول خلال التغطية التالية، كافة الأخبار والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراة الأهلي وأحد والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في النسخة الـ47 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين السعودي ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الأهلي وأحد .

مباراة الأهلي وأحد

على بعد نحو 3 أعوام، منذ آخر مواجهة جمعتهما، يجدد فريقا أحد والأهلي الموعد مع لقاءٍ جديد.

وذلك في ختام مواجهات اليوم الأول من الجولة الخامسة في Saudi League 1st Division .

حيثما يبحث قلعة الكؤوس عن الفوز الثاني له في المسابقة، من أجل المضي قدمًا نحو العودة لمنافسات دوري المحترفين.

والذي غادره في الموسم الماضي، بعد أسوأ أداء ممكن.

بينما يأمل “الجبل” في الانطلاق نحو احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري المحترفين .

إذ كانت آخر مشاركة للفريق في موسم 2019/2018.

عمومًا ، سنستعرض أولًا جدول ترتيب Yelo League 2023 Saudi قبيل انطلاق لقاءات الجولة الرابعة :

جدير بالذكر، أنه وضمن مواجهات اليوم الأول في الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى السعودي ، يستضيف العين اليوم نادي العروبة.

وتستكمل اللقاءات، يوم غدٍ السبت 17 سبتمبر 2022.

حيثما يلعب الرياض أمام نجران ، ويلتقي الجبلين مع الأخدود ، فيما يواجه الحزم منافسه الخلود .

وتختتم الجولة يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري، وذلك بلقاء الشعلة مع القيصومة ، ثم الفيصلي مع الساحل .

إضافة إلى مواجهة العربي ضد جدة ، وأخيرًا القادسية ضد هجر .

نادي الأهلي

مع أصحاب الضيافة نادي الأهلي السعودي نستهل تغطيتنا للحدث المرتقب.

حيثما يدخل الأسود مواجهة اليوم، ولا بديل لديهم عن الفوز والنقاط الثلاث.

خاصًة إذا كان الفريق يرغب في تأمين عودة سريعة إلى دوري المحترفين بالموسم المقبل.

لاسيما مع المنافسة الشرسة التي تجمع الرباعي الأخدود والحزم ، وكذلك الفيصلي والعربي على الترتيب.

في الوقت الحالي ، يحتل Al-Ahli Saudi Club المرتبة الـ12 “غير اللائقة بتاريخ ومكانة الفريق” في جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين .

وذلك برصيد 5 نقاط وصافي (-1) هدف.

حيثما يفصله 7 نقاط كاملة عن الأخدود المتصدر.

بينما يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن نادي هجر أول ثلاثي القاع.

خلال الموسم الجاري، نجح الراقي في تحقيق انتصارٍ وحيدٍ على الخلود بهدف نظيف.

كما تعادل مع القيصومة في الافتتاح (1-1)، ومؤخرًا مع العروبة.

غير أن الفريق تلقى الخسارة من أمام الأخدود، على ملعب الأخير بنتيجة (0-2).

نادي أحد

من ناحية أخرى ، يخوض نادي أحد السعودي تحديدًا كبيرًا من ملعب الجوهرة المشعة ، الليلة.

إذ يحتاج الفريق إلى الفوز، بفارق (+4) أهداف على الأقل في مواجهة الجمعة.

من أجل الدخول – ولو مؤقتًا – ضمن الأربعة الكبار في دوري الدرجة الأولى السعودي 2023 .

حاليًا يحتل Ohod Club المركز العاشر في منتصف جدول الترتيب، برصيد 5 أهداف وصافي (0) هدف.

حيثما تمكن من تحقيق انتصار وحيد في الجولة الماضية من أمام العين بهدف نظيف.

كما تعادل إيجابيًا في اللقاء الأول مع نجران (1-1)، وفي الثاني سلبيًا مع جدة.

قبل أن يخسر بهدف من الجبلين في الجولة الثالثة.

تاريخ مواجهات الأهلي وأحد

تاريخيًا، وعلى صعيد المواجهات بين Al-Ahli vs Ohod ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الفريقين إجمالي 27 لقاءً.

شملت المواجهات 20 مباراة في الدوري الممتاز “دوري المحترفين”، إضافة إلى لقاءين في كأس الملك “كأس خادم الحرمين”.

كما جمعتهما 4 مواجهات في كأس الأمير فيصل بن فهد (الممتاز)، ومباراة ودية واحدة.

بصفة عامة ، فاز الأهلي في 20 مباراة، أما أحد فحقق الانتصار في 4 لقاءات فقط.

بينما حسم التعادل نتيجة المواجهات الثلاث الأخرى.

من جهة أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الأهلي أمام أحد ، فقد أحرز قلعة الكؤوس 71 هدفًا، فيما سجل الفريق القادم من المدينة المنورة 24 هدفًا.

وبشأن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت فوز الراقي (8-0).

حدث هذا خلال مواجهة الإياب من المجموعة الثالثة في كأس الأمير فيصل بن فهد ــ ( تحت 23 سنة ) موسم 2010/2009 ، والتي توج الشباب بلقبها.

سجل خلالها النجم السابق عبدالرحيم مصطفى جيزاوي سوبر هاتريك “4 أهداف”.

وقد مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ الأهلي ضد أحد في تاريخ لقاءات الجانبين.

إلا أن أكبر انتصار حققه أحد ضد الأهلي ، كان بنتيجة (3-0).

وذلك خلال مواجهة الدور الثاني من الدوري السعودي الممتاز موسم 1988/1987 .

موعد مباراة الأهلي وأحد والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة مواجهة الأمل الجديد للأسود ، مساء الجمعة، عند الساعة الثامنة والنصف ( 8:30 م ) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت مصر، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت غرينتش.

من ناحية أخرى ، وعن حكم مباراة الأهلي وأحد ، فقد أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) المهمة إلى الحكم السعودي محمد العمري.

سوف تقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث المباراة، وذلك عبر قناة KSA Sports 1 HD .

وعن معلق مباراة الأهلي وأحد ، فلم تكشف القناة الناقلة بعد عن طاقم التعليق على المواجهة.

إلا أن وسائل إعلام تابعتها “ثقفني” كشفت عن تكليف المعلق الرياضي السعودي سلمان الشريف بالمهمة.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد نقلنا لكم، كل التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة أحد والأهلي والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من دوري يلو السعودي للمحترفين 2023 ، إضافة إلى تاريخ مواجهات أحد والأهلي .