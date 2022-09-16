نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تشاهد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي اليوم 16 سبتمبر 2022 “دوري روشن” في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مباراة حماسية مرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين يواجه الهلال يوم الجمعة في مواجهة الوحدة للمرة الرابعة في الدوري السعودي هذا الموسم، وفي إطار الجولة الرابعة من الدوري السعودي ، تقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” حيث بدأ الهلال مشواره الحالي بثلاثة انتصارات متتالية على الخليج والفيحاء والفتح دون أن يهدر أي هدف، كما يتوقع “الزعيم” فوزه الرابع هذا الموسم ليحل محل الشباب في صدارة تصنيفات الدوري السعودي ، حيث يحتل المركز الثاني حاليا برصيد تسع نقاط، ومن ناحية أخرى ، يتصدر الشباب الترتيب برصيد 12 نقطة بعد فوزه على العدالة 1-0 يوم الأربعاء ليحقق النتيجة المثالية.

موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم

موعد مباراة الهلال والوحدة الساعة السابعة م بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

موعد مباراة الهلال والوحدة الساعة الثامنة م بتوقيت مصر وليبيا والسودان

موعد مباراة الهلال والوحدة الساعة التاسعة م بتوقيت السعودية وقطر وفلسطين والعراق والأردن والبحرين والكويت

موعد مباراة الهلال والوحدة الساعة العاشرة م بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

كيف تشاهد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

أما عن القنوات الناقلة لمباراة اليوم مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي فنجد أن سلسلة قنوات SSC تستحوذ على حقوق بث مباشر جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن للموسم الجاري 2022/2023، على أن يتم إذاعة وعرض المباراة على قناة SSC الأولى والخامسة.

أما عن كيفية مشاهدة مباراة الوحدة والهلال اونلاين فقد أعلنت شاشة منصة شاهد الرقمية عن الحق الحصري والوحيد لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين ويمكنك من خلال شاهد VIP مشاهدة المباريات بدون تقطيع أو تشويش بتقنية عالية الجودة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن 2022/23

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 7 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2022-2023

سجل سانتي مينا التابع لفريق الشباب – 3 أهداف

سجل كارلوس جونيور التابع لفريق الشباب – 3 أهداف

سجل موسى ماريجا التابع لفريق الهلال – هدفان

سجل أوديون إيجالو التابع لفريق الهلال – هدفان

سجل مراد باتنا التابع لفريق الفتح – هدفان

سجل دوماجوج أنتوليتش التابع لفريق ضمك – هدفان

تشكيل الهلال ضد الوحدة اليوم