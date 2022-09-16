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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدروي السعودي للمحترفين 2023 ونتائج الجولة الرابعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدروي السعودي للمحترفين 2023، مع بداية الموسم الكروي الجديد 2023/2022 عادت جماهير كرة القدم السعودية من جديد لتتابع منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم دوري روشن السعودي، حيث يعد الدوري السعودي للمحترفين هو أحد أقوى الدوريات في منطقة الشرق الأوسط وشمل إفريقيا لما في هذا الدوري من منافسة قوية بين الأندية على لقب الدوري، بالإضافة إلى وجود لاعبين محترفين على مستوى عالي سبق لهم وأن لعبوا في أندية ودوريات كبرى على مستوى العالم، وانتظام مباريات المسابقة، وهو مايجعل من الدوري السعودي أحد أقوى الدوريات العربية إن لم يك هو الأقوى.
ويغيب عن الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي هذا الموسم فريق الأهلي والذي هبط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن هبوط الأهلي لم يمنع أندية: الهلال، والاتحاد، والنصر، والشباب من المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث حققت هذه الأندية إنطلاقة قوية خلال بدايتهم في مشوارهم هذا الموسم بمنافسات دوري روشن السعودي.
وتشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين العديد من المباريات القوية والتي تقام بين الأندية المتنافسة على لقب الدوري، كما أن المدرجات تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل الجماهير في كافة المباريات.
جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين
ونتابع وإياكم أحداث منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023، دوري روشن السعودي حيث سنقوم بعد نهاية منافسات كل أسبوع بتحديث جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين من أجل إطلاعكم على آخر مستجدات منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وإليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023.
نتائج الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين
وكانت الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم دوري روشن السعودي قد شهدت فوز الفرق المتنافسة على لقب بطولة الدوري هذ الموسم، حيث استطاع الشباب الفوز على العدالة بهدف نظيف، فيما فاز النصر برباعية على الباطن، وفاز الاتحاد على الخليج بثنائية، وإليكم نتائج مباريات الجولة الرابعة.
|المباراة
|النتيجة
|الطائي × الفتح
|1×0
|العدالة × الشباب
|0×1
|الباطن × النصر
|0×4
|الاتحاد × الخليج
|2×0
|الاتفاق × الرائد
|1×2
|التعاون × ضمك
|أبها × الفيحاء
|الهلال × الوحدة
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