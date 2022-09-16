نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم 16\09\2022 والقنوات الناقلة هنا تذاكر وتشكيل الهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم من أهم المواعيد الرياضية التي ينتظرها عشاق الزعيم كبير أسيا “الهلال”، حيث يلتقي اليوم الجمعة الموافق 16\09\2022 الهلال ضد الوحدة في دوري روشن للمحترفين، ويأتي اللقاء ضمن مباريات الأسبوع الرابع من عمر منافسات الدوري السعودي، مباراة الهلال اليوم ضد الوحدة تحظى باهتمام إعلامي كبير لأن أحد طرفيها هو زعيم أسيا وكبيرها الهلال السعودي.

الهلال السعودي يقدم مستويات متميزة ورائعة منذ بداية هذا الموسم، ومعنويات لاعبيه مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الثلاث مباريات السابقة وحصوله على العلامة الكاملة، كما أن الهلال قد توج ببطولة كأس السوبر “كأس لوسيل” على حساب الزمالك المصري مما زاد من ثقة لاعبيه وتوهجهم، ونحن هنا في موقع ثقفني سوف نقدم لكم تغطية إخبارية من خلال هذا المقال، والذي نقدم فيه موعد مباراة الهلال اليوم في الدوري ضد الوحدة، والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وما هو تشكيل الهلال المتوقع.

موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم

مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الوحدة سوف تقام على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”. ويأتي اللقاء ضمن مباريات الأسبوع الرابع من عمر الدوري السعودي للمحترفين. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

18:00:- بتوقيت جرينتش.

19:00:- بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

20:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

21:00:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت وقطر والبحرين ولبنان وفلسطين والأردن.

22:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في الدوري هي شبكة قنوات ssc الرياضية. وتمتلك قناة ssc حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال في الدوري ضد الوحدة عبر قناة ssc1 hd، ssc5 sd، ويعلق على المباراة المعلق المتميز “فهد العتيبي”.

موقع تذاكر الهلال

tickets.alhilal.com هذا هو موقع تذاكر الهلال والذي يتم من خلاله حجز تذاكر مباريات الهلال إلكترونياً. ويتم الدخول للموقع من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على “تسجيل الدخول بتكت مكس”. كما يمكن الدخول من حسابك على منصة مكاني لحجز المباريات.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 7 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

تشكيل الهلال المتوقع اليوم ضد الوحدة

يسعى المدير الفني للهلال “رامون دياز” إلى تحقيق الانتصار ومواصلة حصد النقاط. لأجل ذلك من المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل والقوام الأساسي للفريق ولن يكون هناك تغييرات كبيرة في التشكيل. والتشكيل المتوقع كالتالي:- عبد الله المعيوف، سعودي عبد الحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، كاريلو، كويلار، سلمان الفرج، ماريجا، الدوسري، إيجالو.