موعد مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022-23

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عمر شويل - جدة نوفر لكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان داخل وخارج المملكة العربية السعودية موعد ماتش الباطن والنصر في الدوري السعودي للمحترفين المُقامة اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022-23 حيث تحديد موعد المباراة المرتقبة بين النصر والباطن في الجولة الرابعة من روشان السعودي 2022-23، وكذلك القنوات الناقلة للمباراة بالإضافة إلى تحديد التشكيلات المتوقعة للفريقين.

مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

وتأتي مباراة النصر والباطن اليوم في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022-2023 ، سيلعب نادي الباطن مع النصر بملعبه أمام جمهوره، هذا وبالإضافة إلى أنه قد تغلب النصر على ضمك في الجولة السابقة ليحقق فوزه الثاني هذا الموسم ويرفع مجموع نقاطه إلى ستة في ترتيب الجدول، ويصعد إلى المركز السادس في الترتيب، كما يحتل نادي الباطن حاليا ذيل الترتيب برصيد صفر نقطة بعد خسارته مبارياته الثلاث الأخيرة أمام الشباب والفتح والاتفاق على التوالي.

موعد مباراة النصر والباطن

أما عن موعد مباراة النصر والباطن في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022-23 سوف يكون يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 على أن تكون المباراة على ملعب نادي الباطن، على أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في المواعيد التالية :-

موعد مباراة النصر والباطن في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباراة النصر والباطن في تمام الساعة 5:40 بتوقيت مصر

موعد مباراة النصر والباطن في تمام الساعة 7:50 بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن

ومن الجدير بالذكر ان ماتش النصر والباطن سوف تذاع مباريات دوري روشن السعودي على شاشة قنوات SSC، هذا وبالإضافة إلى أنه يمكنك مشاهدة مباراة النصر والباطن عبر الإنترنت بتقنية HD من خلال منصة شاهد ويمكنك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع كما اعتمده الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر :-

حراسة المرمى دافيد أوسبينا

خط الدفاع سلطان الغنام – ألفارو جونزاليس – عبد الله مادو – جيسلان كونان

خط الوسط عبد الرحمن غريب – علي الحسن – لويس جوستافو – سامي النجعي

خط الهجوم أندرسون تاليسكا – فينسينت أبو بكر

التشكيل المتوقع للباطن