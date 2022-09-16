نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي وأحد 2022 في الاسبوع الخامس من الدوري السعودي دوري يلو في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاهلي وأحد في الاسبوع الخامس من الدوري السعودي 2022 حيث يستضيف النادي الأهلي السعودي دوري يلو على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في دوري الدرجة الأولى، ومن الجدير بالذكر أن الأهلي يرغب في الفوز، وتحقيق النصر في الترتيب حتي يستطيع الانتقال من جديد الي الدوري السعودي للمحترفين، ولمعرفة موعد المباراة، والكثير من التفاصيل تابع المقال.

موعد مباراة الاهلي وأحد

يتشوق محبي كرة القدم متابعة مباراة الاهلي وأحد في دوري يلو، ولمعرفة الموعد تابع التالي:

ستقام المباراة البوم الجمعة الموافق ١٦-٩-٢٠٢٢.

يتم إقامة المباراة على استاد مدينة الملك عبد الله جده.

توقيت عرض المباراة

سوف يتم انطلاق الصافرة في الساعة ٦,٣٠ بتوقيت الجزائر، والمغرب، وتونس.

في تمام الساعة 8,30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا

الساعة 7,30 بتوقيت السعودية و الكويت والبحرين وفلسطين والعراق

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات و سلطنة عمان.

تصنيف الدوري الأصفر 1444

ترتيب الأهلي في الدوري السعودي في المركز الثاني عشر من دوري يلو وذلك برصيد خمس نقاط، وجاء ترتب الفرق في الدوري الأصفر على النحو التالي:

يحتل Groove المركز الأول برصيد اثنا عشر نقطة.

كما يحتل حزم المركز الثاني برصيد عشرة نقاط.

كذلك يحتل الفيصلي في المركز الثالث برصيد تسعة نقاط.

كما أن العربي في المركز الرابع برصيد ثمانية نقاط.

كذلك تورتش في المركز الخامس برصيد سبعة نقاط.

يحتل الجبلين المركز السادس برصيد سبعة نقاط.

كما أن جدة في المركز السابع برصيد سبعة نقاط.

يحتل Immortal المركز الثامن برصيد ستة نقاط

القيصومة في المركز التاسع برصيد ستة نقاط.

يحتل المركز العاشر برصيد خمسة نقاط.

وتأتي نجران في المركز 15 بنقطتين.

هاجر في المركز 16 بنقطة واحدة.

القادسية في المركز 17 بنقطة واحدة.

يحتل العين المركز 18 بدون رصيد في النقاط.

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