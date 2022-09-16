نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc نايل سات 2022 لمتابعة الدوري السعودي 1444 وطريقة استقبالها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ عدة أيام تم تحديث تردد قناة ssc نايل سات، لذا بدأ البحث لمعرفة التردد، حيث تعتبر قناة ssc من أكبر القنوات الرياضية في متابعة كرة القدم السعودية، كما تنفرد تلك القناة بعدة مميزات تقدمها للمشاهد من حيث إذاعة المباريات الخاصة بالبطولات العالمية مثل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، كما تذيع أكثر من بطولة، ويرجع تأسيس القناة اللي شهر أبريل في عام 2021، لذا سنوضح التردد الحديث للقناة على القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة ssc نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز : 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ٥/٦.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات 2023

شركة ssc أتاحت القناة بشكل مجاني على القمر الصناعي لمشاهدة المبارايات السعودية، وهذا على عكس القنوات التي تنافس في هذا المجال، ويأتي التردد الخاص بالقناة كالآتي:

بعد أن تقوم بالدخول إلى إعدادات الرسيفر، قم باختيار مربع التركيب.

بعد ذلك تظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بتنزيل القنوات، قم بكتابة التردد وهو 12418 في الخانة الخاصة به.

في الخانة الخاصة به. ثم قم بملء معدل الترميز وهو 27500 .

. بعد ذلك تقوم بضبط معدل الاستقطاب.

ثم تتجه إلى مربع تصحيح الخطأ وتجعله 3/4 .

. تقوم بالنقر على مربع البحث والضغط على مربع التأكيد.

في النهاية سيتم تحميل القنوات المتشابهة في التردد، ومنها يتم تحميل القناة.

من الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تتجه إلى مربع ضبط القنوات، وتقوم بجعل القناة في البداية حتى تحصل عليها بسهولة.

البرامج التي يتم تقديمها في قناة ssc الرياضية

القناة تضم طاقم متميز من المذيعين، ومن خلال القناة يمكنك متابعة أكثر من برنامج يساعدك في معرفة كافة الأخبار التي تخص الرياضة سواء كانت حول الرياضة السعودية أو العالمية:

يأتي البرنامج الأول وهو برا ال 18 يتم تقديمه من الأحد إلى الخميس كل أسبوع، البرنامج يقدمه المذيع المتميز عبد الرحمن الحميدي، يدور البرنامج حول كل ما يتعلق بالكرة السعودية ويتم مناقشة كل ما هو جديد.

ثم يأتي برنامج سوشل وهو خاصة بما ينشره اللاعبين والأندية في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقوم بنشر آراء الجماهير والمناقشات التي تدور في منصات التواصل، والقائم على تقديم هذا البرنامج هما المذيع عمر المقري والمذيع عبد العزيز الجوهر.

ثم يليه برنامج راوند أب وهو عبارة عن استوديو تحليلي يستضيف المحللين الكبار في الدوري السعودي، ويتم إذاعة هذا البرنامج بعد انتهاء كل مباراة، يتم مناقشة كل ما حدث في المباراة من حيث تقييم مستوى كل لاعب في الفريقين وتقييم الفريق بشكل مجمل ووضع بعض التوقعات حول الفرق من حيث القدرة على المنافسة حول البطولة ، ويقوم بتقديم هذا البرنامج الإعلامي سلطان الغشياني.

أهم البرامج التي يتم إذاعتها في القناة هو برنامج الفار، يتم استضافة محلل كبير في الدوري السعودي ويقوم بتحليل الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباريات السعودية، وتحليل نقاط الخلاف التي وقع بها البعض في التحليل لتلك الأخطاء، والقائم على تقديم البرنامج هو الحكم السابق الدولي فهد المرداسي.

بجانب أن القناة تضم فريق خاص بتقديم البرامج إلا أنها تضم فريق متميز في الإرسال من خلال أرضية الملعب، ومن أشهرهم عبد العزيز البكر ومحمد خاتم، وتركي الشديد، والكثير من المراسلين المتميزين في عملهم، وكل تلك الإجراءات تساعد القناة في تغطية كل ما يخص المبارايات.

ما هي البطولات التي تقوم ببثها قناة ssc السعودية

استطاعت قناة ssc في الوقت القصير أن تحصل على حقوق بث البطولات الكبرى وأيضا العالمية بجانب إذاعتها لكافة البطولات السعودية، وأهم البطولات هي: