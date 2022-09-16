- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc نايل سات 2022 لمتابعة الدوري السعودي 1444 وطريقة استقبالها في المقال التالي
عمر شويل - جدة منذ عدة أيام تم تحديث تردد قناة ssc نايل سات، لذا بدأ البحث لمعرفة التردد، حيث تعتبر قناة ssc من أكبر القنوات الرياضية في متابعة كرة القدم السعودية، كما تنفرد تلك القناة بعدة مميزات تقدمها للمشاهد من حيث إذاعة المباريات الخاصة بالبطولات العالمية مثل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، كما تذيع أكثر من بطولة، ويرجع تأسيس القناة اللي شهر أبريل في عام 2021، لذا سنوضح التردد الحديث للقناة على القمر الصناعي عرب سات.
تردد قناة ssc نايل سات
- التردد: 12523.
- معدل الترميز : 27500.
- نوع الاستقطاب: أفقي.
- تصحيح الخطأ: ٥/٦.
تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات 2023
شركة ssc أتاحت القناة بشكل مجاني على القمر الصناعي لمشاهدة المبارايات السعودية، وهذا على عكس القنوات التي تنافس في هذا المجال، ويأتي التردد الخاص بالقناة كالآتي:
- بعد أن تقوم بالدخول إلى إعدادات الرسيفر، قم باختيار مربع التركيب.
- بعد ذلك تظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بتنزيل القنوات، قم بكتابة التردد وهو 12418 في الخانة الخاصة به.
- ثم قم بملء معدل الترميز وهو 27500.
- بعد ذلك تقوم بضبط معدل الاستقطاب.
- ثم تتجه إلى مربع تصحيح الخطأ وتجعله 3/4 .
- تقوم بالنقر على مربع البحث والضغط على مربع التأكيد.
- في النهاية سيتم تحميل القنوات المتشابهة في التردد، ومنها يتم تحميل القناة.
من الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تتجه إلى مربع ضبط القنوات، وتقوم بجعل القناة في البداية حتى تحصل عليها بسهولة.
البرامج التي يتم تقديمها في قناة ssc الرياضية
القناة تضم طاقم متميز من المذيعين، ومن خلال القناة يمكنك متابعة أكثر من برنامج يساعدك في معرفة كافة الأخبار التي تخص الرياضة سواء كانت حول الرياضة السعودية أو العالمية:
- يأتي البرنامج الأول وهو برا ال 18 يتم تقديمه من الأحد إلى الخميس كل أسبوع، البرنامج يقدمه المذيع المتميز عبد الرحمن الحميدي، يدور البرنامج حول كل ما يتعلق بالكرة السعودية ويتم مناقشة كل ما هو جديد.
- ثم يأتي برنامج سوشل وهو خاصة بما ينشره اللاعبين والأندية في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقوم بنشر آراء الجماهير والمناقشات التي تدور في منصات التواصل، والقائم على تقديم هذا البرنامج هما المذيع عمر المقري والمذيع عبد العزيز الجوهر.
- ثم يليه برنامج راوند أب وهو عبارة عن استوديو تحليلي يستضيف المحللين الكبار في الدوري السعودي، ويتم إذاعة هذا البرنامج بعد انتهاء كل مباراة، يتم مناقشة كل ما حدث في المباراة من حيث تقييم مستوى كل لاعب في الفريقين وتقييم الفريق بشكل مجمل ووضع بعض التوقعات حول الفرق من حيث القدرة على المنافسة حول البطولة ، ويقوم بتقديم هذا البرنامج الإعلامي سلطان الغشياني.
- أهم البرامج التي يتم إذاعتها في القناة هو برنامج الفار، يتم استضافة محلل كبير في الدوري السعودي ويقوم بتحليل الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباريات السعودية، وتحليل نقاط الخلاف التي وقع بها البعض في التحليل لتلك الأخطاء، والقائم على تقديم البرنامج هو الحكم السابق الدولي فهد المرداسي.
- بجانب أن القناة تضم فريق خاص بتقديم البرامج إلا أنها تضم فريق متميز في الإرسال من خلال أرضية الملعب، ومن أشهرهم عبد العزيز البكر ومحمد خاتم، وتركي الشديد، والكثير من المراسلين المتميزين في عملهم، وكل تلك الإجراءات تساعد القناة في تغطية كل ما يخص المبارايات.
ما هي البطولات التي تقوم ببثها قناة ssc السعودية
استطاعت قناة ssc في الوقت القصير أن تحصل على حقوق بث البطولات الكبرى وأيضا العالمية بجانب إذاعتها لكافة البطولات السعودية، وأهم البطولات هي:
- الدوري السعودي للمحترفين.
- كأس السوبر السعودي.
- كما تحصل على حقوق البث في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
- تبث بطولة كأس العالم للأندية
- ننتقل إلى البطولات الأخرى وتأتي بطولة دوري أبطال آسيا.
- تبث القناة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
- كما تبث التصفيات الآسيوية التي تؤهل إلى كأس العالم.
- أيضا بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لعام 2022/2023.
- كما حصلت على حقوق البث في إذاعة السوبر الأسباني.
- أيضا بث الدوري البرتغالي والدوري البرازيلي.
- كما تقوم القناة ببث مباريات الدوري الوطني لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو دوري NFL.
- كما تبث بعض البطولات الودية التي تكون بين المملكة السعودية والدول الشقيقة لها في لعبة كرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ssc نايل سات 2022 لمتابعة الدوري السعودي 1444 وطريقة استقبالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.