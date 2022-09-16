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روما يفوز بالثلاثة على هلسنكي

فاز روما الإيطالي بنتيجة 3-0 على ضيفه هلسنكي الفنلندي، في ثاني جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي. روما يفوز بالثلاثة على هلسنكيفاز روما الإيطالي بنتيجة 3-0 على ضيفه هلسنكي الفنلندي، في ثاني جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي. افتتح باولو ديبالا التسجيل في الدقيقة 47، وأضاف لورينزو بليجريني الهدف الثاني في الدقيقة 49، وأحرز أندريا بيلوتي الهدف الثالث عند الدقيقة 68. وفي نفس المجموعة، فاز ريال بيتيس 3-2 على ضيفه لودوجورتيس البلغاري. وسجل ثلاثية بيتيس، لويز هنريكي وسانشيز خواكين وكاناليس في الدقائق 25 و40 و59. فيما جاء هدفي لودوجوريتس عن طريق كيريل ديسيودوف وريك جوناثان ليما مورايس في الدقيقتين 45 و75. ويحتل ريال بيتيس، الصدارة برصيد 6 نقاط يليه لودوجورتيس وروما بثلاث نقاط، بينما يقبع هلسنكي في ذيل المجوعة بدون نقاط.

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