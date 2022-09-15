الدوري الأوروبي: لاتسيو يخسر بخماسية

الدوري الأوروبي: لاتسيو يخسر بخماسيةحقق فريق فينورد روتردام الهولندي الأول لكرة القدم، فوزاً كاسحاً، 6-0، على ضيفه شتورم جراتس النمساوي في المجموعة السادسة، من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت سقوطا مروعًا للاتسيو الإيطالي أمام مضيفه ميتييلاند الدنماركي، بعدما خسر 1- 5 في مفاجأة من العيار الثقيل.

وتساوت جميع أندية المجموعة في الرصيد بـ3 نقاط، حيث تصدر فينورد الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ميتييلاند، فيما جاء لاتسيو في المركز الثالث، وتذيل شتورم جراتس الترتيب.

وحافظ فرايبورج الألماني على بدايته الرائعة في المجموعة السابعة بالبطولة، عقب فوزه الكبير3-0 على مضيفه أولمبياكوس اليوناني، في حين تغلب كارابكا أجدام الأذربيجاني بالنتيجة ذاتها على ضيفه نانت الفرنسي.

وتربع فرايبورج على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفوزه في أول جولتين، حيث تفوق بفارق 3 نقاط على كارابكا ونانت، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وبقي أولمبياكوس في المركز الأخير بلا نقاط.

وواصل فرينكفاروش المجري مفاجآته في المجموعة الثامنة، بعد فوزه المباغت 1-0 على مضيفه موناكو الفرنسي، في حين اقتنص طرابزون سبور التركي انتصارًا صعبًا 2-1على ضيفه ريد ستار الصربي.

وانفرد فرينكفاروش بصدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما جاء طرابزون سبور وموناكو في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط، وظل ريد ستار في قاع الترتيب بلا نقاط.