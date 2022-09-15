مانشستر يونايتد يعبر شيريف بالدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد يعبر شيريف بالدوري الأوروبيخرج فريق مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

افتتح الجناح الإنجليزي جادون سانشو التسجيل "للشياطين الحمر" بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17، ومن ثم سجل زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 39 من ركلة ضربة جزاء.

وسجل رونالدو بذلك باكورة أهدافه في الموسم الحالي، بعد صيامه في 6 مباريات شارك فيها قبل مواجهة اليوم.

ورفع يونايتد رصيده الى 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد شيريف عند 3 نقاط في الصدارة مؤقتاً، بينما سيلعب سوسيداد أمام نيقوسيا.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر في الجولة الأولى أمام ريال سوسيداد.