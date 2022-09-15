نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1-صفر.. للاتحاد حمد الله يسجل أل 90 في الخليج في الجولة 4 اليوم الخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والخليج من أهم المواعيد الكروية التي يترقبها الجمهور الكبير لعميد الأندية السعودية نادي اتحاد جدة الطامع في دخول المربع الذهبي بعد مباراة الليلة، اللقاء الذي يسعى من خلاله الاتحاد الفوز وتحقيق نتيجة كبيرة، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على الرائد الجولة الماضية، النمور على ملعبهم وبين جمهورهم بعد أن تم بيع جميع تذاكر المباراة، يلعب قبل المباراة النصر ضد الباطن لحساب نفس الجولة يحتضن ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة معقل النمور، اللقاء وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة والمعلق وكافة تفاصيل المباراة الليلة.

يدخل اتحاد جدة المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة سجل مهاجموه 5 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد، بينما منافسة الليلة فريق الخليج يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة، من التعادل في مباراة وخسارة مباراتين سجل لاعبوه هدف واستقبلت شباكه 4 أهداف، وفيما يلي توقيت مباراة الاتحاد والخليج الليلة.

تحديث : حقق ألاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف أل 90 في مسابقة دوري المحترفين السعودي، في الدقيقة أل 4 من زمن المباراة الجارية الآن بين العميد والخليج، وبذالك ينظم اللعب لقائمة الهدفين الكبار في مسابقة دوري المحترفين السعودي، ولا تزال المباراة لم تبوح بكامل أسرارها وهناك المزيد من الأهداف في الدقائق القادمة.

موعد مباراة الاتحاد والخليج

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت أم القرى، دول قطر، الكويت، البحرين، العراق.

22.00 : العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

ترتيب دوري روشن 2023/2022 قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 1 - 0 4 3 1 0 26 0:5 5 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 7 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 8 الإتفاق 1 - 1 4 1 2 1 26 3:5 2 5 9 الرائد 1 - 1 4 1 1 2 26 4:3 -1 4 10 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 الخليج 0 - 1 4 0 1 3 26 5:1 -4 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

التشكيل المتوقع للاتحاد اليوم

حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.

خط الدفاع : الحاجز أحمد حجازي، شراحيلي، معتز هوساوي.

خط الوسط : المسمار طارق حامد، حمدان الشمراني، إيجور كونادو، عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، هيلدر كوستا.

التشكيلة الرسمية لفريق الخليج

التشكيل الرسمي لاتحاد جدة ضد الخليج الليلة

القناة الناقلة مباراة الاتحاد ضد الخليج والمعلق

تنقل المباراة عبر شاشة SSCHD / / SSC HD 5 ويعلق عليها على القناتين عبد الله الغامدي.

اللجنة السعودية للرقابة في مباراة الاتحاد والخليج الليلة

تم إبلاغ إدارة الفريقين بالإجراءات المتبعة بالكشف عن المنشطات في إطار الرقابة على الأندية والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

تاريخ مواجهات الاتحاد ضد الخليج في الدوري

التاريخ في صالح النمور باكتساح فلم يسجل التاريخ أي انتصار للخليج على الاتحاد، بعد 10 مباريات جمعت الفريقين فاز النمور في 8 وحل التعادل في مباراتين، كانت أكبر نتيجة جمعت الفريقين موسم 2017/2016 هي 8-2 لصالح الاتحاد.

نتيجة مباراة الاتحاد والخليج اليوم

سوف نقدم تقرير عن النتيجة عقب نهاية اللقاء فتابعونا.

حكام مباراة الاتحاد والخليج اليوم

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الخميس 2022/09/15 وأعلنت أن مباراة الاتحاد والخليج، سيديرها طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة الحكم فرناندو رياليني، يساعده كلاً من جوان بيلاتي حكم مساعد أول، وديجو بونفا حكم مساعد ثاني، وحكم رابع الحكم السعودي بندر القحطاني، وحكم تقنية الفيديو جيرمان ويساعده الحكم ياسر السلطان.

نتيجة مباراة الاتحاد والخليج الليلة

تأمل جماهير العميد في الفوز الليلة بعدد وافر من الأهداف للدخول في جو المنافسة الحقيقة مع الكبار الهلال والشباب والنصر، وعدم التفريط في أي نقطة في اللقاءات القادمة ترغب إدارة الاتحاد في المنافسة هذا العام على اللقب، بعد أن دعمت صفوف الفريق في الفترة الماضية بلاعبين على مستوى عالي من الكفاءة من الجودة على أمل إحراز اللقب.

موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم