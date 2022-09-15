نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع “tickets-alhilal” لحجز تذاكر مباراة الهلال والوحدة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي RSL في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي غدًا الجمعة 16 سبتمبر 2022 الموافق 20 صفر 1444 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، فريقي نادي الهلال مع فريق الوحدة السعودي بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي RSL، على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويتم بيع وحجز تذاكر المباراة إلكترونيًا عبر منصة الهلال https://tickets.alhilal.com السعودية بخطوات سهلة، مع مراعاة الالتزام بشروط وأحكام حضور المباراة المنصوص عليها عبر موقع الهلال.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والوحدة عبر موقع الهلال السعودي

في نفس السياق السابق ذكره بإمكانك حضور مباراة نادي الهلال السعودي × نادي الوحدة السعودي، فقط قم باتباع الخطوات البسيطة التالية لتحصل على التذاكر إلكترونيًا:

في البداية قم بالولوج لرابط موقع الهلال السعودي الإلكتروني.

الإلكتروني. يلي ذلك قم بالنقر على أيقونة احجز الآن الموجودة على يسار الصفحة.

الموجودة على يسار الصفحة. في تلك الخطوة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر بالموافقة على أيقونة تذكرني، ومن ثم خانة تسجيل الدخول بتكت ميكس.

أيضًا قم بتحديد فئة التذكرة الراغب في شرائها وتحديد المقعد بالمدرجات.

كذلك قم بتحديد عدد التذاكر الراغب فير شرائها.

في النهاية قم بدفع قيمة التذاكر إلكترونيًا عبر الفيزا، وانتظر رسالة التأكيد على نجاح عملية الشراء.

أسعار تذاكر مباراة Al Hilal X Al Wahda شاملة الضريبة

بالإضافة لما سبق ذكره فأسعار تذاكر اللقاء المرتقب بين الفريقين كما أوضحه موقع الهلال عبر صفحته الإلكترونية كالتالي:

أولًا قيمة تذاكر فئة F1 الهلال تقدر ب 30 ريال سعودي.

تقدر ب 30 ريال سعودي. بينما قيمة تذاكر فئة F2 الوحدة يقدر ب 30 ريال سعودي.

يقدر ب 30 ريال سعودي. كذلك قيمة تذاكر فئة C الهلال تقدر ب 20 ريال.

تقدر ب 20 ريال. أيضًا قيمة تذاكر فئة D الوحدة تساوي 20 ريال سعودي.

تساوي 20 ريال سعودي. أما سعر قيمة تذاكر فئة H1 الهلال تقدر ب 40 ريال سعودي.

وتقدر قيمة تذاكر فئة H2 الهلال ب 40 ريال.

ب 40 ريال. كذلك قيمة تذاكر فئة H3 الهلال تقدر ب 40 ريال سعودي.

تقدر ب 40 ريال سعودي. أما قيمة فئة H4 تقدر ب 40 ريال سعودي.

تقدر ب 40 ريال سعودي. وفئة L1 الهلال تقدر ب 40 ريال.

الهلال تقدر ب 40 ريال. وقيمة تذاكر فئة L4 تقدر ب 40 ريال سعودي.

تقدر ب 40 ريال سعودي. وعن فئة G تقدر ب 800 ريال سعودي.

تقدر ب 800 ريال سعودي. في النهاية قيمة تذاكر فئة S2 تقدر ب 500 ريال.

شروط حضور منافسة الجولة الرابعة فريق الهلال ضد الوحدة

في الختام أكد موقع الهلال السعودي عبر صفحته الرسمية الإلكترونية على ضرورة اتباع الشروط والأحكام المنصوص عليها لحضور المباراة غدًا والتي نوضحها في النقاط التالية:

أولًا بعد شراء التذاكر لا يمكن استرداد قيمتها ولا استبدالها.

كذلك لا يجوز لغير الجهة المنظمة للمباراة حق بيع التذاكر أو تحويلها لطرف ثالث بهدف التربح منها.

في حال تم إعادة بيع التذكرة أو تحويلها بشكل غير قانوني تعد باطلة ويجوز للجهة المنظمة إخراج حامل التذكرة من أرض الملعب.

في النهاية يحق للجهة المنظمة إلغاء أي تذكرة تم الإعلان عنها بهدف تحقيق ربح أو كسب تجاري.

المباراة نادي الهلال X نادي الوحدة البطولة دوري روشن السعودي RSL الموعد والتوقيت الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية الملعب ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة قناة ssc الرياضية

القنوات الناقلة لمباراة نادي الهلال X نادي الوحدة RSL

في الختام بإمكانك استقبال تردد قناة SSC المجانية الرياضية السعودية، ومتابعة المباراة حصريًا على شاشتها بالخطوات التالية: