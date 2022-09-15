نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «محاولة صعبة».. موعد مباراة الهلال والوحدة الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والوحدة ، تختتم مساء غدٍ الجمعة 16 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022 ، وضمن لقاءات اليوم الثالث من مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يحتضن ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمعا ناديا الوحدة والهلال ، الطامحين إلى فوز جديد، سيقلب بلا شك جدول ترتيب الدوري السعودي ، في ظل صراع متنامي على صدراة جدول دوري روشن السعودي بالموسم الجديد ، في مقابل منافسة حامية أيضًا في المؤخرة على الهروب من القاع.

قبل الخوض في التفاصيل، سنستعرض خلال السطور القادمة جميع الكواليس والأخبار والمستجدات عن موعد مباراة الهلال والوحدة والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما في الموسم السابع والأربعين من دوري المحترفين السعودي 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال والوحدة .

مباراة الهلال والوحدة

مواجهة نارية من العيار الثقيل إذن، بوسعنا وصفها بـ قمة مباريات الجولة الرابعة .

حيثما تجمع العريقان الوحدة والهلال ، في إطار منافسات Saudi Pro League 2023 .

واللذين خاضا العديد من المواجهات، ودائمًا ما تشهد لقاءاتهما إثارة وندية كبيرة.

وفي الموسم الحالي، يسعى الزعيم الهلالي للحفاظ على لقب المواسم الثلاث الماضية في دوري المحترفين السعودي .

غير أن رغبة الكتيبة الزرقاء، تصطدم بطموح أبناء مكة في إثبات الذات.

خاصةً بعد العودة للمشاركة في منافسات البطولة الأقوى عربيًا وخليجيًا من جديد.

عمومًا، نتناول فيما يلي ترتيب Roshn Saudi League 2023 ، أثناء انطلاق مواجهات اليوم الختامي في الجولة الرابعة:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 1 - 0 4 3 1 0 26 0:5 5 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 7 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 8 الإتفاق 1 - 1 4 1 2 1 26 3:5 2 5 9 الرائد 1 - 1 4 1 1 2 26 4:3 -1 4 10 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 الخليج 0 - 1 4 0 1 3 26 5:1 -4 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

كانت لقاءات الأسبوع رقم 4 من دوري روشن السعودي ، قد انطلقت مساء الأربعاء.

حيثما أسفرت مواجهة الطائي والفتح ، عن فوز صعب للحتماوي بنتيجة (1-0).

كما حقق الليوث فوزًا صعبًا ومهمًا من أمام مضيفهم العدالة.

أما اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، فتقام 3 مواجهات من نار.

تجمع الأولى الباطن ضد الناصر.

بينما يلتقي في الثانية والثالثة، الاتحاد أمام الخليج ، والاتفاق مع الرائد.

وفي الختام ، تقام الجمعة 3 لقاءات أيضًا.

بحيث يلعب التعاون أمام ضمك ، وأبها مع الفيحاء ، في توقيت واحد.

وأخيرًا الهلال ضد الوحدة ، مسك ختام الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي.

نادي الهلال

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الهلال السعودي ، نستهل تغطيتنا للحدث الهام.

حيثما يدخل الزعيم مواجهة الجمعة، ويحدوه الأمل في ملاحقة الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويخوض AlHilal Saudi Club اللقاء، منتشيًا بتتويجه الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر المصري السعودي 2022 .

وذلك عقب فوزه على الزمالك المصري، في كأس سوبر لوسيل التي أقيمت في قطر.

ومع اعتياد الموج الأزرق دومًا على الألقاب، فهو متعطش إلى رقم قياسي جديد.

يتمثل هذا في التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الرابعة على التوالي.

كما يسعى للظفر باللقب الـ19 في تاريخه، كي يبتعد عن غريمه التقليدي موسعًا الفارق إلى 10 ألقاب كاملة.

حاليًا يحتل كبير آسيا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي ، برصيد 9 نقاط وصافي (5) أهداف.

إثر فوزه في الجولات الثلاث الأولى على أندية الخليج (2-0) والفيحاء، وأخيرًا الفتح.

نادي الوحدة

من ناحية أخرى ، يخوض نادي الوحدة السعودي تحديًا كبيرًا في الأسابيع المقبلة.

من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط، الذي قد يعيده إلى دوري الدرجة الأولى السعودي من جديد.

لاسيما وأن Al Wehda FC يحتل المرتبة الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

بعد أن حصد 3 نقاط فقط وصافي (-1) هدف، يفصله 3 نقاط فقط عن الباطن متذيل الترتيب.

حيثما فاز على أبها الأسبوع الماضي بهدف نظيف.

بينما خسر من أمام الرائد (0-1)، وقبل ذلك أمام النصر في الافتتاح.

تاريخ مواجهات الهلال والوحدة

تاريخيًا، جمعت AlHilal vs Al Wehda في الدوري السعودي ، وفق ما رصدناه في “ثقفني” 75 لقاءً.

سنتطرق إلى تفاصيل المواجهات لاحقًا، فتابعونا،،

موعد مباراة الهلال والوحدة والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة قمة مباريات الأسبوع الرابع بالدوري السعودي ، مساء الجمعة، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الهلال والوحدة ، فخلال ساعات سيكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن هويته كما المعتاد.

سوف تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية أحداث القمة، وذلك عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD .

وبشأن معلق مباراة الهلال والوحدة ، فسيكون المعلق الرياضي السعودي المتألق فهد العتيبي حاضرًا.

الخاتمة

هكذا نكون قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة عن موعد مباراة الوحدة والهلال والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2023 ، إضافة إلى تاريخ مواجهات الوحدة والهلال .