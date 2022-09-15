نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الاتحاد والخليج اليوم.. القناة الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والخليج، حيث يستضيف فريق الاتحاد نظيره الخليج، وذلك في مباراة هامة سوف تقام بين الفريقين مساء اليوم الخميس، وذلك من ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمُحترفين، وسوف يستقبل العميد فريق الخليج علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وهو ملعب الجوهرة المشعة، ضمن المنافسات المرتبطة بالجولة الرابعة من دوري المُحترفين، ويسعى فريق الاتحاد إلى تحقيق الانتصار الثالث له هذا الموسم والانتصار الثاني علي التوالي بعد الفوز بالجولة الماضية على فريق الرائد 1-0، وسوف نوضح لكم موعد اللقاء وتشكيل فريق مباراة الاتحاد والخليج.

مباراة الاتحاد والخليج

موعد مباراة الاتحاد السعودي اليوم ضد فريق الخليج سوف يكون في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي، وفي الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف يتم بث المباراة علي شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC1) اتش دي وعلي قناة (SSC5).

وقد حصد فريق النمور علي 7 نقاط خلال ثلاث جولات حتي الآن ويحتل المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري خلف فريق الشباب والهلال، ويرغب الفريق إلى رفع رصيده إلى 10 نقاط.

وقد خسر فريق الخليج في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة ولم يستطع تحقيق أي فوز حتى الآن منذ بداية بطولة الدوري، ويبحث عن تعديل موقفه وترتيب أوضاعه خلال مباراة اليوم.

تاريخ مواجهات الاتحاد والخليج

تاريخ مواجهات فريقي الاتحاد والخليج، فقد تواجها الفريقين في 10 مباريات سابقة خلال مُنافسات دوري المُحترفين، وقد تمكَّن فريق اتحاد جدة فريق النمور من الفوز خلال ثمانية مباريات، وتم التعادل في مواجهتين فقط، وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين عندما فاز فريق الاتحاد على الخليج، بنتيجة 8-2، خلال الموسم الرياضي بعام 2006-2007.

تشكيل اتحاد جدة اليوم

من المتوقع أن يبدأ فريق اتحاد جدة، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، في مباراته اليوم ضد الخليج بالتشكيل التالي: