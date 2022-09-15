نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي جديد للوصيف.. موعد مباراة الاتحاد والخليج الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والخليج ، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022 ، ولحساب مواجهات اليوم الثاني عن مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف مساء اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، مواجهة قوية وهامة، تجمع فريقا الخليج والاتحاد ، تمثل تحديًا هامًا وجديدًا للعميد، الراغب في المضي قدمًا نحو المنافسة على الصدارة ومن ثم اللقب، بينما يطمح “الدانة” إلى الخروج من دائرة الخطر قرب مؤخرة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين .

قبل كل شيء ، نستعرض تفصيلًا جميع الأخبار والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراة الاتحاد والخليج والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في النسخة الـ47 من دوري المحترفين السعودي 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والخليج .

مباراة الاتحاد والخليج

على بعد نحو 5 سنوات، يجدد فريقا الخليج والاتحاد الموعد مع مواجهة أخرى.

وذلك في إطار منافسات الموسم الجديد من Saudi Pro League 2023 .

حيثما يسعى الإتي كما أسلفنا إلى فوز جديد، يناطح بها الكبار على غرار الشباب والهلال .

وهو يمني نفسه بلقب تاسع، يعادل به رقم نادي النصر صاحب المركز الثاني في قائمة الأندية المتوجة بلقب الدوري السعودي .

خاصةً بعد أن كان اتحاد جدة قريبًا من التتويج باللقب في الموسم الماضي.

لولا انتفاضة الزعيم الهلالي (حامل لقب الموسم قبل الماضي).

والتي تزامنت مع تراجع نتائج النمور، في الأسابيع الأخيرة.

في المقابل ، يعول “البحارة” على مواجهة الخميس، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وتحسين موقفهم بجدول المسابقة.

عمومًا نستعرض فيما يلي، جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023 ، قبيل انطلاق مواجهات اليوم الثاني في الجولة الرابعة:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 4 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 5 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 6 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 7 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

هذا، وانطلقت مباريات الأسبوع الرابع من دوري المحترفين السعودي ، يوم أمس الأربعاء.

حيثما نجح الطائي في إلحاق الهزيمة بضيفه الفتح بهدف نظيف.

كما تمكن الشباب من اقتناص فوز صعب خارج الديار على حساب العدالة.

واليوم الخميس 15 سبتمبر، تقام 3 لقاءات، تبدأ بـ مباراة الباطن أمام النصر .

وتستكمل بإقامة مواجهتين في توقيت واحد، هما الاتحاد ضد الخليج ، والاتفاق مع الرائد .

قبل أن تختتم الجولة يوم غدٍ الجمعة، بخوض لقاءي التعاون وضمك ، وكذلك أبها والفيحاء في توقيتٍ واحدٍ.

وأخيرًا يلعب الهلال أمام الوحدة .

نادي الاتحاد

مع أصحاب الضيافة نادي الاتحاد السعودي ، نستهل تغطيتنا للحدث المرتقب الليلة.

حيثما يدخل العميد مواجهة اليوم، وليس أمامه إلا الفوز والنقاط الثلاث.

خصوصًا مع تقدم الشباب والهلال ، وخلفهم الطائي في جدول ترتيب الدوري السعودي .

حاليًا يحتل Al-Ittihad Club (Jeddah) المركز الرابع في الترتيب العام.

وذلك برصيد 7 نقاط وصافي (4) أهداف.

إذ نجح اتحاد جدة في تحقيق انتصارين أمام العدالة في الافتتاح، والرائد بالجولة الماضية (1-0).

بينما تعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية.

نادي الخليج

من ناحية أخرى ، يدخل نادي الخليج السعودي مواجهة الخميس، وطموحه لا يقل على مضيفه.

فهو يسعى إلى 3 نقاط سيكون لهم تأثيرٌ سحري على الفريق العائد إلى منافسات الدوري السعودي بعد غياب لنحو 5 مواسم.

في الوقت الحالي ، يحتل FC Al-Khaleej المرتبة الـ13 في الترتيب، برصيد نقطة وصافي (-3) أهداف.

حيثما خسر من أمام الهلال ثم ضمك (2-1).

فيما تعادل سلبيًا مع العدالة (0-0) في الجولة الأخيرة.

بينما لم يتمكن الدانة من تحقيق أي انتصار يذكر حتى الآن في المسابقة!.

تاريخ مواجهات الاتحاد والخليج

على الصعيد التاريخي بشأن مواجهات Al-Ittihad vs Al-Khaleej ، فوفق متابعاتنا في “ثقفني”، جمعت الناديين في الدوري السعودي ، 10 لقاءات.

فاز الاتحاد في 8 مباريات، وكان التعادل الإيجابي حاضرًا في المواجهتين المتبقيتين.

غير أن الخليج لم ينجح في تحقيق أي انتصار ضد العميد بالدوري.

من جهة أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الاتحاد أمام الخليج ، فقد أحرز النمور 31 هدفًا، بينما سجل البحارة 9 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين ، فكانت فوز اتحاد جدة (8-2).

وهو ما حدث خلال مواجهة الدور الثاني من الدوري السعودي الممتاز ( كأس دورى خادم الحرمين الشريفين 2007/2006 ).

شهد اللقاء، تسجيل المهاجم الغيني الحسن كيتا ثلاثية “هاتريك”.

وقد مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ الاتحاد ضد الخليج في تاريخ لقاءات الجانبين.

موعد مباراة الاتحاد والخليج والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة المواجهة الرابعة للاتحاد بالدوري السعودي ، مساء الخميس، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

من ناحية أخرى ، وحول حكم مباراة الاتحاد والخليج ، فسيكون الدولي الأرجنتيني فيرناندو رباليني ، وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) قبل قليل.

سوف تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، من خلال قناتي SSC1 HD و SSC5 SD .

أما عن معلق مباراة الاتحاد والخليج ، فسيكون المعلق الرياضي السعودي عبدالله الغامدي.

الخاتمة

في الختام ، قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة بشأن موعد مباراة الخليج والاتحاد والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الخليج والاتحاد .