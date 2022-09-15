موعد مباراة مانشستر يونايتد وشريف تيراسبول في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، الفريق الأول لكرة القدم الإنجليزي مانشستر يونايتد مع شريف تيراسبول في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2022-2023 على أرضية ملعب شريف معقل الفريق المالديفي

ويسعي مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستانو رونالد في تحقيق الفوز في أمام شريف تيراسبول بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية في معقله أمام ريال سوسيداد على أرضية ملعب ولد ترافورد بنتيجة هدف دون رد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وشريف تيراسبول في الدوري الأوروبي: