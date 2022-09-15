انت الان تتابع خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022/2023.. لكل المهتمين به بعد نهاية الجولة الثانية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انقضت منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، بالكثير من المباريات المثيرة مساء أمس الأربعاء، وريال حقق فوز مميز وكبير على لايبزنج بهدفين دون مقابل، وفاز مانشستر سيتي على بروسيا دوتمونج بنتيجة 2/1.
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022/2023 بعد الجولة الثانية
وفاز باريس سان جيرمان على حيفت بثلاث أهداف مقابل هدف، وتعادل كلاً من يوفنتوس وتشياسي في بإيجابية أمام بنفيكا وريد بول سالزبونج على التراتيب.
|
المجموعة الأولى
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
نابولي
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|ليفربول
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
أياكس
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
4
|جلاسكو رينجرز
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
المجموعة الثانية
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
كلوب بروج
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|باير ليفركوزن
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
أتلتيكو مدريد
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
4
|بورتو
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
المجموعة الثالثة
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
بايرن ميونخ
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|
برشلونة
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
إنتر ميلان
|
2
|
0
|
0
|1
|
3
|
4
|
فيكتوريا بلزن
|
2
|
0
المجموعة الرابعة
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
سبورتنج لشبونة
|
2
|
1
|
0
|
0
|
6
|
2
|
توتنهام
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
آينتراخت فرانكفورت
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
4
|
مارسيليا
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
المجموعة الخامسة
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
ميلان
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4
|
2
|
دينامو زغرب
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
سالزبورج
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2
|
4
|
تشيلسي
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
المجموعة السادسة
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
ريال مدريد
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|
شاختار
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4
|
3
|
سيلتيك
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
لايبزيج
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
المجموعة السابعة
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
مانشستر سيتي
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|
بروسيا دورتموند
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
كوبنهاجن
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
إشبيلية
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
المجموعة الثامنة
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
باريس سان جيرمان
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|بنفيكا
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
3
|
يوفنتوس
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
4
|
ماكابي حيفا
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0