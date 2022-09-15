ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022/2023.. لكل المهتمين به بعد نهاية الجولة الثانية

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ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022/2023 بعد الجولة الثانية

رياض - احمد صلاح - انقضت منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، بالكثير من المباريات المثيرة مساء أمس الأربعاء، وريال حقق فوز مميز وكبير على لايبزنج بهدفين دون مقابل، وفاز مانشستر سيتي على بروسيا دوتمونج بنتيجة 2/1.

وفاز باريس سان جيرمان على حيفت بثلاث أهداف مقابل هدف، وتعادل كلاً من يوفنتوس وتشياسي في بإيجابية أمام بنفيكا وريد بول سالزبونج على التراتيب.

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 نابولي 2 2 0 0 6 2 ليفربول 2 1 0 1 3 3 أياكس 2 1 0 1 3 4 جلاسكو رينجرز 2 0 0 2 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 كلوب بروج 2 2 0 0 6 2 باير ليفركوزن 2 1 0 1 3 3 أتلتيكو مدريد 2 1 0 1 3 4 بورتو 2 0 0 1 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 بايرن ميونخ 2 2 0 0 6 2 برشلونة 2 1 0 1 3 3 إنتر ميلان 2 0 0 1 3 4 فيكتوريا بلزن 2 0

المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 سبورتنج لشبونة 2 1 0 0 6 2 توتنهام 2 1 0 1 3 3 آينتراخت فرانكفورت 2 1 0 1 3 4 مارسيليا 2 0 0 2 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 ميلان 2 1 1 0 4 2 دينامو زغرب 2 1 0 1 3 3 سالزبورج 2 0 2 0 2 4 تشيلسي 2 0 1 1 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 ريال مدريد 2 2 0 0 6 2 شاختار 2 1 1 0 4 3 سيلتيك 2 0 1 1 1 4 لايبزيج 2 0 0 2 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر نقاط 1 مانشستر سيتي 2 2 0 0 6 2 بروسيا دورتموند 2 1 0 1 3 3 كوبنهاجن 2 0 1 1 1 4 إشبيلية 2 0 1 1 1