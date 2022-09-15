مواعيد مباريات اليوم الخميس.. خليك أول واحد يعرفهم والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الخميس للبطولات العربية والأوروبية

رياض - احمد صلاح - يريد جميع عشاق الساحرة المستديرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، في جميع البطولات العربية والأوروبية، وأيضاً كل القنوات التي تقوم بنقلها بشكل مباشر لكل من يريدون متابعتها دائماً.

وسوف تقام اليوم مباريات الجولة الثانية في دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي، ومن أهمها لقاء شيريف المولدوفي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وتقام أيضاً بعض مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي ومن أهمها الجزيرة والعين، وأما عن الجولة الرابعة من الدوري السعودي ويلتقي الاتحاد مع الخليج، ويواجه النصر الباطن بمقره.

القناة الناقلة الموعد المباراة SSC 21:00 السعودية. الاتحاد أمام الخليج

القناة الناقلة الموعد المباراة دبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية 19:30 السعودية الجزيرة أمام العين