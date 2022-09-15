نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النمور متأهبون الليلة.. موعد مباراة الاتحاد والخليج في الجولة 4 اليوم الخميس 2022/09/15 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة أنتم على موعد الليلة مع المتعة والإثارة مع مباريات دوري روشن، عندما يحين موعد مباراة الاتحاد والخليج في الجولة الرابعة، اللقاء الذي يسعى من خلاله الاتحاد الفوز للدخول في المربع الذهبي، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على الرائد الجولة الماضية، النمور على ملعبهم وبين جمهورهم بعد أن تم بيع جميع تذاكر المباراة، يلعب قبل المباراة النصر ضد الباطن لحساب نفس الجولة يحتضن ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة معقل النمور، اللقاء وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة والمعلق وكافة تفاصيل المباراة الليلة.

يدخل اتحاد جدة المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة سجل مهاجموه 5 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد، بينما منافسة الليلة فريق الخليج يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة، من التعادل في مباراة وخسارة مباراتين سجل لاعبوه هدف واستقبلت شباكه 4 أهداف، وفيما يلي توقيت مباراة الاتحاد والخليج الليلة.

موعد مباراة الاتحاد والخليج

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت أم القرى، دول قطر، الكويت، البحرين، العراق.

22.00 : العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

ترتيب دوري روشن 2023/2022 قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 4 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 5 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 6 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 7 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

التشكيل المتوقع للاتحاد اليوم

حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.

خط الدفاع : الحاجز أحمد حجازي، شراحيلي، معتز هوساوي.

خط الوسط : المسمار طارق حامد، حمدان الشمراني، إيجور كونادو، عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، هيلدر كوستا.

القناة الناقلة مباراة الاتحاد ضد الخليج والمعلق

تنقل المباراة عبر شاشة SSCHD / / SSC HD 5 ويعلق عليها على القناتين عبد الله الغامدي.

تاريخ مواجهات الاتحاد ضد الخليج في الدوري

التاريخ في صالح النمور باكتساح فلم يسجل التاريخ أي انتصار للخليج على الاتحاد، بعد 10 مباريات جمعت الفريقين فاز النمور في 8 وحل التعادل في مباراتين، كانت أكبر نتيجة جمعت الفريقين موسم 2017/2016 هي 8-2 لصالح الاتحاد.

نتيجة مباراة الاتحاد والخليج اليوم

سوف نقدم تقرير عن النتيجة عقب نهاية اللقاء فتابعونا.

موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم