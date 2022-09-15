موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم دوري روشن الأسبوع 4 والقنوات الناقلة هنا تذاكر الاتحاد

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عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم وخاصةً جمهور ومناصري نادي الاتحاد السعودي موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم في الدوري، والمقرر لها اليوم الخميس الموافق 10\09\2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، ويلتقي الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن للمحترفين على أرض ملعب “الجوهرة المشعة”، مباراة يترقبها جمهور الفريقين وخاصةً النمور لمتابعة فريقهم وتشجيعهم للحصول على نقاط المباراة الثلاث، ونحن هنا في موقع ثقفني المتميز نقدم لكم تغطية إخبارية شاملة عن المباراة، من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع وترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم

من المقرر أن يلتقي الفريقين اليوم الخميس على استاد الجوهرة المشعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من عمر الدوري السعودي. ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم ألمع النجوم لتحليل المباراة والحديث عن طريقة آداء الفريقين والتشكيل وفكر المدربين الفنيين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج اليوم

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخليج القادمة في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين. لذلك من المقرر أن يتم نقل المباراة على قناة ssc1 hd وقناة ssc5 sd. كما يعلق على المباراة المعلق المتميز عبد الله الغامدي.

موقع تذاكر الاتحاد والخليج

يتم الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والخليج القادمة في الدوري من خلال موقع تذاكر الاتحاد ittihadclub.etickets.com.sa. بعد الدخول على الموقع يتم النقر على “شراء التذاكر”. والخطوة التالية يتم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور. أو إذا كان لديك حساب على منصة مكاني يمكنك الدخول بنفس الحساب دون الحاجة لتسجيل حساب جديد. وبعد الدخول يتم تحديد فئة التذكرة وطريقة الدفع. ثم تأكيد الحجز ودفع المقابل المادي وطباعة تذكرة المباراة.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 4 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 5 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 6 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 7 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

تشكيل الاتحاد المتوقع للمباراة

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع للنمور تحت قيادة مدربه نونو سانتو مكون من الأسماء التالية:-