نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والخليج وترقب نتيجة مباراة الاتحاد اليوم في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم الخميس في الدوري السعودي ضمن مباريات الأسبوع الرابع لدوري المحترفين السعودي، حيث يسعى الاتحاد السعودي لمواصلة الزحف على القمة وتحقيق الفوز على الخليج في دوري روشن السعودي، وتعزز فرص الاتحاد السعودي تألق كلا من أحمد حجازي وطارق حامد على مستوى تشكيلة الفريق، خاصة وأن أحمد حجازي تمكن من تحقيق الفوز لصالح الاتحاد في المباراة الماضية.

موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة الاتحاد السعودي والخليج اليوم في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ويسعى الاتحاد السعودي لفرض سيطرته منذ بداية المباراة ومحاولة الفوز على الخليج في تلك المواجهة الهامة والحاسمة اليوم.

ترقب نتيجة مباراة الاتحاد والخليج اليوم

تترقب جماهير الاتحاد السعودي نتيجة مباراة الاتحاد والخليج اليوم، ويتوقع الجميع قدرة الاتحاد على الفوز على الخليج، خاصة وأن الاتحاد السعودي يحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، بينما يحتل الخليج المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة وهو مايعزز فرص الاتحاد السعودي على عبور الاتحاد السعودي في تلك المواجهة الهامة والحاسمة اليوم بين الخليج والاتحاد السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة SSC1 HD مباراة الاتحاد والخليج اليوم بتعليق المعلق عبد الله الغامدي وسط حالة من الترقب لنتيجة المباراة والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أو المعروف بملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة قد استقر على بديل أحمد شراحيلي المدافع في مباراة الخليج، حيث يغيب شراحيلي عن اتحاد جدة لمدة ستة أسابيع بسبب اصابة في رباط مفصل القدم، ومن المتوقع الدفع بالمدافع أحمد بامسعود من أجل سد تلك الثغرة الدفاعية المتوقعة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي، نجد أن الشباب يحتل المركز الأول برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ويأتي الطائي في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، بينما يأتي الاتحاد والتعاون في المركزين الرابع والخامس على التوالي برصيد سبع نقاط وسط حالة من المنافسة على قمة ترتيب الدوري السعودي.