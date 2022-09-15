نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والباطن اليوم وترقب نتيجة مباراة النصر في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة النصر والباطن اليوم الخميس بتوقيت السعودية وسط ترقب نتيجة مباراة النصر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث تترقب جماهير النصر مدى قدرة فريقها على تحقيق الفوز أمام الباطن في الأسبوع الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

موعد مباراة النصر والباطن اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة النصر والباطن اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة إلا الثلث بتوقيت السعودية وسط حالة من الترقب بين أوساط الجماهير لما ستؤؤل عليه نتيجة مباراة النصر اليوم والباطن في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ترقب نتيجة مباراة النصر والباطن اليوم

تترقب الجماهير نتيجة مباراة النصر اليوم، خاصة وأن النصر يدخل تلك المباراة وهو في المركز السابع برصيد ست نقاط، وتحقيق الفوز على الباطن سيضمن له التقدم في مراكز ترتيب الدوري السعودي.

بينما يحتل الباطن السعودي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي بدون رصيد من النقاط، وهو مايعزز فرص النصر في القدرة على تحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث من أجل التقدم في مراكز ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

تشكيل النصر المتوقع أمام الباطن اليوم

كان المدير الفني، رودي جارسيا، مدرب النصر السعودي قد استقر على تشكيل النصر المتوقع لمباراة الباطن الخميس في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

في حراسة المرمى سيشارك دافيد أوسبينا، وفي خط الدفاع سيشارك كلا من كونان وألفارو وعبد الإله العمري وسلطان الغنام، وفي خط الوسط سيشارك كلا من جوستافو وعلي الحسن وعبد الرحمن غريب وتاليسكا وسامي النجعي، وفي خط الهجوم سيشارك فينسينت أبو بكر.

ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم

يذكر أن الشباب يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في أربع مناسبات، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق مباراة أقل من الشباب، وهو مايعني استمرار المنافسة بين الشباب والهلال وحتى الرمق الأخير، وسط منافسة من الطائي والاتحاد والتعاون وضمك وكذلك النصر السعودي من جهة أخرى.