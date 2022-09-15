ريال مدريد يواصل انطلاقته القويّة في دوري الأبطال
واصل ريال مدريد مسيرة انتصاراته، بفوز مهم على ضيفه لايبزيغ الألماني (2-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعامل لاعب أوروغواي بمهارة للتفوق على مدافع على حافة منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الدقيقة 80.
ولم يقدم بطل أوروبا 14 مرة الأداء المنتظر ولم يكن قد سدد سوى مرة واحدة على المرمى قبل الهدف الأول، بينما صنع لايبزيغ عدة فرص لكنه لم يكن حاسما لترجمة ذلك إلى هدف.
وضمن ريال الفوز في الوقت بدل الضائع بواسطة البديل أسينسيو حيث سدد كرة قوية داخل الشباك.
ويتصدر ريال المجموعة السادسة برصيد ست نقاط من جولتين، بينما لا يملك لايبزيغ أي نقاط.
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