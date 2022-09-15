بنفيكا يُعمق جراح يوفنتوس في معقله
قلب بنفيكا الطاولة على يوفنتوس، وحقق الفوز بنتيجة (2-1)، يوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم بمعقل اليوفي على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
تقدم يوفنتوس عن طريق أركاديوز ميليك بالدقيقة (4)، وعادل جواو ماريو النتيجة لبنفيكا في الدقيقة (43) من ركلة جزاء، قبل أن يسجل دافيد نيريس الهدف الثاني للضيوف بالدقيقة (55).
بهذا الفوز، رفع بنفيكا رصيده إلى 6 نقاط ليتقاسم الصدارة مع باريس سان جيرمان، فيما ظل يوفنتوس دون نقاط بعد مرور جولتين، لتصعب مهمته في التأهل للدور المقبل.
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