باريس يتخطى مكابي حيفا في دوري الأبطال

باريس يتخطى مكابي حيفا في دوري الأبطالسجل الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار للمرة الأولى أوروبيا مع باريس سان جيرمان ليقودون الفريق إلى الفوز على مضيفه مكابي حيفا يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم مكابي عن طريق شيري في الدقيقة 24، قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 69 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، قبل أن يكمل نيمار ثلاثية فريقه في الدقيقة 88.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، رفقة بنفيكا، الذي انتصر على يوفنتوس "2-1".