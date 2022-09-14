ميلان يهزم دينامو زغرب ويتصدر مجموعته

ميلان يهزم دينامو زغرب ويتصدر مجموعتهانتزع ميلان الإيطالي انتصاره الأول في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي، يوم الأربعاء، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة في المسابقة القارية.

واعتلى ميلان، الذي سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الماضية، صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام دينامو زغرب، صاحب المركز الثاني.

وعلى ملعب (سان سيرو)، كان ميلان الطرف الأفضل في المباراة، حيث فرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، وحقق انتصاره بأقل مجهود، ليحصل على دفعة معنوية جيدة قبل لقائه الهام مع ضيفه نابولي يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.

وافتتح النجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو التسجيل لمصلحة ميلان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وقلص دينامو زغرب الفارق، بهدف سجله ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 56، غير أن توماسو بوبيغا أضاف الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 77.

ومن المقرر إقامة المباراة الثانية بتلك المجموعة في نفس الجولة بين تشيلسي الإنجليزي، متذيل الترتيب بلا نقاط، وضيفه ريد بول، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، في وقت لاحق يوم الخميس.